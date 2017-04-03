به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند صبح دوشنبه در بازدید از آبشار ششم مخملکوه اظهار داشت: با توجه عزم مدیریت شهری برای توجه بیشتر به مناطق کم برخوردار، و همچنین شرایط خاص توپوگرافی و طبیعی منطقه مذکور تصمیم بر آن شد که یک پارک کوهستانی ۱۰ هکتاری در این محل تاسیس شود.

وی یکی دیگر از امتیازات منطقه مذکور را وجود چشمه های دائمی آب دانست و گفت: وجود این چشمه ها می تواند طراحی پارک را به سمت استفاده از طرح های مبتنی بر عنصر آب سوق دهد که از آن جمله می توان به احداث آبشارهای هنری در یک محیط مستعد کوهستانی و صخره‌ای، آبنما و بسیاری طرح های دیگر اشاره کرد.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه ایجاد پارک های محله ای بزرگ و کوچک با تاکید بر استفاده از عنصر آب در اقصی نقاط شهر یکی از سیاست های شورای شهر و مدیریت شهری در دو سال گذشته بوده است گفت: در صورت ادامه این رویکرد به زودی شاهد سه برابر شدن سرانه فضای سبز خرم آباد خواهیم بود.

عیدی بیرانوند گفت: فضای سبز یکی از اساسی ترین عناصر شهرهای جدید است که برنامه ریزان و طراحان شهری به علت نقش آن در زیبایی شهر، پاکیزگی هوا، تلطیف روحیه و ارتقا سلامت شهروندان و جذب گردشگران تاکید ویژه ای بر ارتقا آن دارند.