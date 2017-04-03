اعراب خلیج فارس سهم بیشتری برای کمک به پناهجویان سوری بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کلی کلمانتز» معاون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواست تا نقش بیشتری در کمک به پناهجویان سوری ایفا کنند.

در عین حال، کلمانتز که برای امضای قراردادی شامل ۱۰ میلیون دلار کمک مالی به پناهجویان سوری ساکن در مرز عراق به کویت رفته بود؛ از بابت این موضوع که در هفتمین سال از بحران سوریه، شمار پناهجویان این کشور از مرز ۵ میلیون نفر گذشته است؛ ابراز تاسف کرد.

وی رقم یاد شده را شاهدی بر ناکامی تلاشها در ارائه راهی سیاسی به حل بحران سوریه و کمک به بازگرداندن میلیونها آواره به خانه و کاشانه خود، عنوان کرد.

گفتنی است بیشترین تعداد پناهجویان سوری، ساکن کشورهای عراق، اردن، ترکیه و لبنان هستند حال آنکه اعراب ثروتمند حاشیه خلیج فارس به سرکردگی عربستان سعودی همچنان از پرداخت سهم خود در حل بحرانی که خود از عوامل اصلی پیدایش آن محسوب می شوند، سرباز می زنند.

علاوه بر ۵ میلیون نفری که به ترک سوریه مبادرت ورزیده اند، ۱۳.۵ میلیون نفر دیگر نیز بر اثر بحران به جابه جایی در داخل سوریه واداشته شده اند که برخی از آنها حتی تا ۴ نوبت نیز به ترک محل اقامت خود مجبور شده اند.

کلمانتز با اشاره به ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، ابراز امیدواری کرد که رفتار آنها در این زمینه تغییر کند.

وی همچنین گفت که حمایت کشورهایی مثل روسیه و چین به مراتب از کشورهای عرب خلیج فارس بیشتر است.

کلمانتز در عین حال در پاسخ به اینکه آیا در نهایت شاهد مهار جریان مهاجرت از سوریه، یمن و عراق به کشورهای اروپایی خواهیم بود، گفت: قطعا چنین امیدواری وجود دارد.