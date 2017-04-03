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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

حاجی دلیگانی با مهر مطرح کرد؛

جزئیات طرح مجلس برای جلوگیری از واردات کالایی که مشابه داخلی دارد

جزئیات طرح مجلس برای جلوگیری از واردات کالایی که مشابه داخلی دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تهیه طرحی برای جلوگیری از واردات کالاهایی که در کشور تولید می شود، خبر داد و گفت: این طرح راهکاری هایی برای تولید با کیفیت این کالاها در داخل نیز اندیشیده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه طرحی برای ممنوعیت واردات کارلاهایی که در داخل کشور تولید می شود خبر داد.

نماینده مردم شاهین شهر ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند «واردات کالاهایی که در کشور تولید می شود حرام است» اجرای فرمایشات ایشان برای ما تکلیف شرعی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به همین دلیل در حال تهیه طرحی هستیم که کالاهایی که در داخل تولید می شود اجازه واردات از خارج از کشور نداشته باشد و با توزیع آن نیز برخورد شود.

حاجی دلیگانی واردات بی ضابطه را یکی از مشکلات جدی تولید خواند و اظهار داشت: دولت در ۳ سال گذشته توافق نامه ای را با ترکیه امضا کرده است که از لحاظ ترجیحات گمرکی و تعرفه گمرکی تسهیلاتی را برای واردات از ترکیه قرار داده است.

وی با انتقاد از وارادات کالاهایی که تولید آن نیاز به کارگران زیادی دارد و اشتغال زا است گفت: واردات پوشاک از ترکیه کارگران دوزندگی و تولید پارچه در کشور را بیکار کرده است؛ لذا با ممنوعیت واردات از ترکیه، اشتغال زیادی برای کارگران ایرانی فراهم می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در این طرح پیش بینی می شود بخش خصوصی و تعاونی در ارائه این کالا ها به نحوی عمل کنند که نیاز سلایق مختلف جامعه برای تامین پوشاک رفع شود و کالاهای مورد نیاز مردم با همان کیفیت و کمیت وارد بازار رقابت شود.

کد مطلب 3943131

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      برنج هندی با تعرفه پایین وارد می شود چرا مجلس در برابر این اقدام نمی ایستد؟

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