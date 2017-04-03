برگزاری مراسم اعتکاف در ۳۲ مسجد ورامین/ اعلام اسامی مساجد

حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اهمیت مراسم اعتکاف اظهار داشت: در شهرستان ورامین مساجد صاحب الزمان(عج) به امامت آیت الله محمودی گلپایگانی، خاتم الانبیا( ص) به امامت حجت الاسلام حمید رضا تاجیک، حضرت سجاد( ع) به امامت حجت الاسلام سید یاسر موسوی، علی ابن ابیطالب (ع) به امامت حجت الاسلام جعفر صفوی، امام حسن مجتبی( ع) به امامت حجت الاسلام علی مهدوی عارف و قبا به امامت حجت الاسلام سید کمیل موسوی ویژه برادران اقدام به برگزاری مراسم اعتکاف خواهند کرد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین افزود: مسجد صاحب الزمان( عج) بیسیم با مسئولیت خانم فاطمه تاجیک، عاشورا خیر آباد با مسئولیت خانم ایرانشاهی، دو مسجد امام حسین( ع) به امامت حجج الاسلام صفدر علی محمدی و حسن منتظری، المهدی( عج) به امامت حجت الاسلام رحمان شیرکوند، سه مسجد چهارده معصوم به امامت حجج الاسلام حسین باقری و قربان مخدومی و علی افضل دوست، مهدیه به امامت حجت الاسلام رضا افشار و سید الشهدا( ع) خیرآباد با مسئولیت خانم فدایی تعدادی از مساجد برگزار کننده اعتکاف ویژه خواهران هستند.

وی ادامه داد: در قسمت خواهران مساجد امام حسن مجتبی( ع) به امامت حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد، حضرت خدیجه( س) به امامت حجت الاسلام حسن هندوآبادی، دو مسجد حضرت ابوالفضل( ع) به امامت حجج الاسلام سید احمد ولی زاده موسوی و مالک کاویانی، فاطمه زهرا شهرک رضی، النبی( ص) ریحان آباد به امامت حجت الاسلام جواد تاجیک، صاحب الزمان( عج) و امام حسین( ع) خیر آباد با مسئولیت بدرالدین و دانشی و مسجد اعظم جواد آباد با مسئولیت رضاپور برگزار کننده اعتکاف خواهند بود.

این فعال فرهنگی با اشاره به آثار و برکات اعتکاف یادآور شد: مساجد صاحب الزمان( عج) محمد آباد عربها به امامت حجت الاسلام احمد وطن خواه، صاحب الزمان( عج) خالد آباد به امامت حجت الاسلام سید ابوذر موسوی، بقیه الله باغخواص به امامت حج الاسلام سید سجاد شاهرخی، عرب سلمانی سلمان آباد به امامت حجت الاسلام مجتبی مقدادی، مولی الموحدین با مسئولیت رمضانی و مسجد جامع ولیعصر( عج) خیر آباد به امامت حجت الاسلام طزری و مسجد امام حسن مجتبی( ع) شهرک گاز برگزار کننده اعتکاف در بخش خواهران هستند.

غلامی با بیان تاثیر ماندگار اعتکاف بر جسم و جان معتکفین، گفت: این مراسم معنوی خدا را شکر جایگاه واقعی خود را در چند سال گذشته یافته و بسیار مورد استقبال جوانان است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین حضور نوجوانان و جوانان در این چند روز را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: جوانان استقبال بسیار زیادی از مراسم اعتکاف می کنند و همین امر سبب خرسندی برگزار کنندگان مراسم و دلسوزان را فراهم کرده است.

غلامی بیان داشت: ثبت نام در مساجد توسط مسئولان مربوطه از هم اکنون آغاز شده است.

مسئول ستاد اعتکاف شهرستان ورامین یادآور شد: اداره تبلیغات اسلامی اعزام سخنران، برگزاری حلقه های معرفتی، برگزاری گفتمان و کرسی قرآن و احکام و برپایی جشن میلاد امام علی(ع) و وفات حضرت زینب(س) و برگزاری مسابقات فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی گفت: بدین ترتیب ۳۲ مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف در شهرستان ورامین انتخاب شدند و تمهیدات و جلسات هماهنگی برای برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم معنوی برگزار شده است.