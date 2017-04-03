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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۱۷

مدیرکل آموزش وپرورش گیلان خبرداد؛

اسکان ۴۱۸ هزار نفر- روز مسافر نوروزی در مدارس گیلان

اسکان ۴۱۸ هزار نفر- روز مسافر نوروزی در مدارس گیلان

رشت- مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از اسکان ۴۱۸ هزار و ۸۰ نفر روز مسافر در مراکز اسکان آموزش و پرورش استان در طول ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی حاجتی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به پایان مهلت اسکان مسافران نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان، اظهار کرد: تا پایان تعطیلات نوروزی ۴۱۸ هزار و ۸۰ نفر روز مسافر در مدارس مجری طرح نوروزی، اسکان یافتند.

وی  با بیان اینکه این تعداد مسافر شامل ۱۳۹ هزار و ۳۶۰  نفر  هستند، افزود: این میزان معادل ۳۸ هزار و ۱۱۱خانوار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به آمادگی  ۳۸۳ مدرسه، ۹ مرکز رفاهی از ۲۶ اسفند ۹۵ تا ۱۲ فروردین ۹۶ برای اسکان مسافران فرهنگی و غیرفرهنگی نوروزی اشاره کرد و گفت:دو هزار و ۹۸۵ کلاس درس در گروه ویژه و با درجه بند(الف)، (ب) توسط سکان اسکان فرهنگیان تدارک دیده شده بود.

وی خاطرنشان کرد:از این تعداد ۸۳ کلاس در گروه ویژه، یک هزار و ۳۱۲ کلاس در گروه (الف) و یک هزار و ۵۹۰ کلاس هم در رده (ب )جهت ساماندهی فرهنگیان، در ایام نوروز تجهیز شده بود.

به گفته این مسئول نوروز سال گذشته، ۴۹ هزار و ۸۸۸ خانواده شامل ۶۹۸ هزار و ۴۳۲ نفر روز در واحدهای آموزشی استان گیلان اسکان داده شده بودند.

کد مطلب 3943136

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