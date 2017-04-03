امسال ۱۰۰ میلیون پژوهانه به اساتید جوان اعطا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نصرت الله ضرغام، درباره اقدامات صندوق در سالی که گذشت اظهار کرد: حمایت از پژوهش سراهای دانش آموزی یکی از اقدامات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در سال جاری به شمار می رود که در قالب ۴ برنامه در این زمینه فعالیت هایی انجام شده است.

وی با اشاره به این برنامه ها گفت: مطالعات گروهی، آموزش ایده پردازی، آموزش روش تحقیق با هدف آشنایی دانش آموزان با کار آفرینی، خلاقیت و ثبت اختراع و برگزاری کارگاه های آموزشی از محتویات این برنامه ها به شمار می روند.

تصویب ۱۲ کرسی پژوهشی در سال ۹۵

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی، تعداد کرسی های پژوهشی مصوب توسط صندوق در سال گذشته را ۱۲ کرسی عنوان کرد و گفت: از ابتدای حمایت ها تا کنون صندوق ۵۶ کرسی پژوهشی را مورد حمایت قرار داده که در تمام کرسی های مصوب موضوعات مورد نیاز کشور مورد بررسی علمی قرار می گیرد و یا در مرز دانش کار تحقیقاتی انجام می شود.

وی اظهار داشت:همچنین در سال ۹۵ از میان ۷۸۲ درخواست تعداد ۱۰۲ رساله برای حمایت از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران مصوب شد.

همکاری های بین المللی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد: استفاده از ظرفیت های خارجی نیز از دیگر اقدامات صندوق است که در این راستا نیز در سال گذشته صندوق عضو شورای جهانی پژوهش شد و به عضویت یاسا در آمد. همچنین انجام پروژه های همکاری مشترکی با بنیاد علم آلمان، چین، روسیه، ژاپن، اتریش و ایتالیا در دستور کار صندوق قرار دارد.

وی افزود: به عنوان مثال سال گذشته کارگاهی با عنوان «تعادل زیستی خلیج فارس» درکیش توسط بنیاد علم آلمان با همکاری صندوق برگزار شد که نتیجه آن ایجاد آزمایشگاه مشترک در ایران است تا پروژه های حاصل از برگزاری کارگاه ها را عملی کنند. همچنین ۳ کارگاه مشترک بین ایران و یاسا (موسسه بین المللی تحلیل کاربردی سیستم ها) به منظور زمینه سازی انجام پروژه های مشترک پژوهشی در شاخه های علمی انرژی و محیط زیست، ریسک و تاب آوری و آب در ایران برگزار شد.

وی درباره اتاق علم گفت: به منظور بررسی آینده علم در دنیا اتاقی با عنوان «اتاق علم» در صندوق تشکیل شد تا رصد وضعیت علم در حوزه های مختلف را انجام دهد تا در زمینه علمی از دنیا عقب نمانیم.

وی افزود: در سال جدید تمام اقدامات صندوق با کمیت و کیفیت بیشتری انجام می شود و از آنجا که دانشگاه ها نیاز به اساتید جوان و خلاق دارند، با حمایت صندوق ۲۰ نفر هیات علمی جوان که از دانشگاه های معتبر فارغ التحصیل شده اند و در دانشگاه های کشور مشغول فعالیتهای علمی هستند تا ۱۰۰ میلیون تومان گرنت پژوهشی در اختیارشان قرار می گیرد.