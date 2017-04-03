به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ، در پی ابلاغ بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعطای مرخصی ویژه به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر حمایت از خانواده‌های زندانیان ۴۸۵ نفر از مددجویان واجدالشرایط مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ در ایام عید از این مرخصی بهره‌مند شدند.

ولیپور معاون قضایی و اجرای احکام مجتمع با اشاره بر تأثیر اعطای مرخصی به زندانیان در بازسازگاری اجتماعی آنان بیان داشت: با توجه به بار روانی حضور مددجویان در کنار خانواده‌های خود این بخشنامه جهت اعطای مرخصی ۱۵ روزه در دو بخش برای زندانیان واجدالشرایط بخشنامه موصوف شامل زندانیان محکوم به حبس و کسانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند صادر شده است که غالباً این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر از سوی مقامات قضایی مربوطه قابل تمدید خواهد بود تا زندانیان در ایام نوروز در کنار خانواده‌های خود حضور داشته باشند.

وی افزود: مطابق این بخشنامه با بررسی و شناسایی دقیق زندانیان واجد شرایط دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه به تعداد ۳۵ نفر از افرادی که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه یا صرفاً باقی مانده جزای نقدی آنان تا پنجاه میلیون ریال بوده با هماهنگی مراجع قضایی ذیربط و قضات دایره نظارت بر زندان مرخصی منتهی به آزادی اعطاء گردیده است.

لازم است ذکر شود که با توجه به طرح طبقه‌بندی زندانیان، نیمی از جمعیت کیفری مجتمع مستثنی از مفاد بخشنامه ابلاغی فوق‌الذکر بوده‌اند.