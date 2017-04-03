برف بهاری مدارس سری بعدازظهر نمین را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بارش برف و کاهش محسوس دما طی سه روز گذشته آموزش‌وپرورش استان اردبیل مدارس پنج شهر استان را درست در لحظه بازگشایی مجدد مدارس تعطیل اعلام کرد.

بطوریکه در روز ۱۴ فرودین ماه بعد از تعطیلات طولانی عید نوروز دانش آموزان پیش‌دبستانی و ابتدایی در شهرهای اردبیل، سرعین، نمین، نیر و هیر به مدرسه نرفتند.

در ادامه برودت هوا که همچنان در شهرهای اردبیل محسوس است، موجب شد مدارس سری بعدازظهر نمین در مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی نیز تعطیل اعلام شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: تعطیلی مدارس به دلیل بارش برف و برودت هوا اعلام شده است.

احمد ناصری تصریح کرد: هر چند مدارس تعطیلی طولانی‌مدت را پشت سرگذاشتند اما با در نظر گرفتن برودت هوا، مدارس پیش‌دبستانی و ابتدایی سری بعدازظهر روز ۱۴ فرودین ماه در نمین تعطیل اعلام شده است.