۳ محور فعالیت دانشگاه فردوسی در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، محمد کافی در دیدار نوروزی هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این دانشگاه در سال ۹۵ موفق بود چراکه برنامه های دانشگاه در عرصه های ملی و بین المللی محقق شد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال افزود: نقش دانشگاه در تحقق این امر نقشی زیربنایی و فرهنگ ساز است.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: تمامی اعضای هیات علمی باید در آموزش های خود دانشجویان را به سوی کارآفرینی و اشتغال زایی سوق دهند.

کافی به پروژه های انجام شده در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد و اظهار داشت: این دانشگاه با برنامه ریزی توانست پروژه های خود را به خوبی به انجام دهد.

وی عنوان کرد: دانشگاه فردوسی مشهد در حال حاضر به عنوان یک مرکز بین المللی شناخته شده است که باید این عنوان همچنان حفظ شود.