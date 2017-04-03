شکست سعودیها در جنگ یمن قطعی است/مواضع «ولد الشیخ» جانبدارانه است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ مریم معمارزاده: در حال حاضر بیش از دو سال از حملات ددمنشانه رژیم سعود به یمن می گذرد. در طول این مدت کشورهای شرکت کننده در ائتلاف سعودی علیه یمن، مناطق مختلف این کشور را با روش های مختلف بمباران کرده اند. ائتلاف سعودی تاکنون از تسلیحات کشتار جمعی بسیاری علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن استفاده کرده است. استفاده از بسیاری از تسلیحات به کارگرفته شده علیه مردم یمن در قوانین بین المللی، پیشتر ممنوع اعلام شده بود.

آخرین گزارش ها حاکی از آن است که عربستان سعودی تسلیحات کشتار جمعی و تسلیحات ممنوعه بین المللی خود را که هم اکنون از آنها علیه مردم یمن استفاده می کند، از کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه خریداری کرده است. استفاده از این تسلیحات کشتار جمعی به شهادت و زخمی شدن ۳۰ هزار یمنی تنها در طول یک سال حمله به آنها منجر شده است. طبق آخرین گزارش ها استفاده از این تسلیحات به معلول شدن بیش از ۳ میلیون کودک یمنی شده و همچنین یک میلیون نفر را با بیماری های روحی- روانی مواجه ساخته است. افزون بر این، به دنبال به کارگیری از این تسلیحات ممنوعه بین المللی، ۸ میلیون کودک در معرض مرگ قرار گرفته اند، ۲۱ میلیون نفر نیز با بحران گرسنگی مواجه هستند.

در همین ارتباط خبرنگار مهر گفتگویی را با ربیع شاکر المهدی سردبیر روزنامه الشرق الأوسط الجدید انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

دکتر شاکر المهدی با اشاره به افزایش حمایتهای ایالات متحده آمریکا از متجاوزان سعودی علیه یمن، گفت: این مسأله بیانگر آن است که آمریکایی ها به سعودیها برای تداوم جنایتهای خود علیه مردم یمن ـ حداقل تا پایان سال جاری میلادی ـ چراغ سبز نشان داده اند.

وی با بیان اینکه جنگ کنونی عربستان سعودی علیه مردم بی دفاع یمن نتیجه ای جز شکست برای سعودیها به دنبال نخواهد داشت، تصریح کرد: تظاهرات گسترده مردم یمن در دومین سالروز تجاوز نظامی سعودی به این کشور حاکی از آن است که مقاومت و پایمردی یمنی ها همچنان ادامه خواهد یافت و آنها تسلیم نخواهند شد.

سردبیر روزنامه الشرق الأوسط الجدید با تأکید بر اینکه راهکار سیاسی، تنها راه حل برون رفت از بحران یمن است، اظهار داشت: غیرممکن است که نیروهای یمنی تسلیحات خود که شامل موشکهای بالستیک می شوند را به سازمان ملل و یا هر طرف دیگری تحویل دهند. این اقدام موجب خواهد شد تا سعودیها بیش از پیش به فکر دیکته کردن خواسته های خود به ملت یمن باشند.

دکتر المهدی با بیان اینکه بسیاری از سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد ایفاگر نقش منفی در یمن هستند، اظهار داشت: اهداف سازمان ملل متحد به صورت کاملا آشکار و علنی در گرو آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش ولد الشیخ فرستاده سازمان ملل در امور یمن نیز تصریح کرد: نقش ولد الشیخ در یمن جانبدارانه است. وی به خواسته های مشروع مردم یمن گوش نمی دهد. مواضع وی مانع از حل و فصل بحران یمن می شود. از زمان تعیین ولد الشیخ به عنوان فرستاده سازمان ملل در یمن، وی برای سرپوش نهادن بر جنایتهای سعودی تلاش می کند.

شاکر المهدی با بیان اینکه عقب نشینی عربستان سعودی از اهدافش در یمن بسیار بعید به نظر می رسد، یادآور شد: از آنجایی که سعودیها به صورت کاملا آشکار با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ائتلاف تشکیل داده اند، بنابراین نمی توان انتظار داشت که ریاض از اهداف خود در یمن عقب نشینی کند.