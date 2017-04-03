۲۰ هزار کیسه زباله در استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، حسین دلشب این فعالیت نمادین را به عنوان گرامیداشت روز طبیعت خواند و اظهار داشت: روز سیزده به در، روزی هست که همه شهروندان به دل طبیعت گام می گذارند و به نوعی میهمان طبیعت هستند و ازهمین رو باید به همزیستی با آن برسند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: این فعالیت‌ها چه نام گذاری این روز و چه فعالیت‌هایی که اداره کل حفاظت محیط زیست در سراسر استان انجام می‌دهد دقیقا توجه به آموزش همزیستی با طبیعت است. اینکه طبیعت را دوست بداریم و آن را درک کنیم.

وی افزود: اداره آموزش و پژوهش این اداره کل با تهیه بیش از ۲۰ هزار کیسه زباله و توزیع آن در سراسر مناطق تفریحی و همچنین مناطق حفاظت شده، به فرهنگ سازی همزیستی با طبیعت اقدام کرد. در شهر بوشهر نیز با حضور در میدان غدیر، هم‌نفس و همراه با شهروندان، به توزیع این کیسه‌های پلاستیکی برای جمع‌آوری زباله‌ها در طبیعت اهتمام ورزید.