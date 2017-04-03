انجام ۱۲۵ ماموریت در روز طبیعت توسط اورژانس استان زنجان

امیر حسین ایلیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اورژانس استان زنجان در روز طبیعت ۱۲۵ ماموریت را در استان زنجان انجام داده است.

وی اظهار کرد:از این تعداد ماموریت ۵۲ ماموریت شهری،۷۱ مورد هم ماموریت جاده ای و دو مورد هم ماموریت بین مراکز بوده است.

قائم مقام اورژانس استان زنجان گفت: در روز طبیعت تعداد ماموریت های غیر تصادفی ۸۹ مورد و تصادفی هم ۳۶ مورد بوده است و خوشبختانه در این روز مورد فوتی نداشت.

ایلیایی وظیفه اصلی پایگاه‌های اورژانس در سطح استان زنجان را در سه بخش امدادرسانی در جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی و داخل شهر اعلام کرد.

قائم مقام اورژانس استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه اورژانس جاده ای و درون شهری در استان زنجان مشکل نداریم، افزود: در حال حاضر در هر ۲۵ الی ۳۰ کیلومتر پایگاه های اورژانس جاده ای مستقر است و این امر موجب شده در زمینه خدمات اورژانسی در جاده ها وضعیت خوبی داشته باشیم.

ایلیایی افزود: زمان حضور اورژانس در محل حادثه در جاده های اصلی در استان زنجان ۱۳ الی ۱۴ دقیقه و داخل شهرها پنج الی ۶ دقیقه است و در این زمینه نسبت به میانگین کشوری دارای وضعیت مطلوبتری هستیم.

وی یاد آورشد: با کم شدن فاصله پایگاه های اورژانس در جاده های زنجان، زمان رسیدن به محل حادثه کاهش پیدا کرده است.

قائم مقام اورژانس استان زنجان ازبه کار گیری ۱۵۰ نفر در فوریت های پزشکی استان زنجان خبر داد و گفت: این تعداد نیرو در ۴۸ پایگاه زمینی خدمات لازم را به مسافران نوروزی ارائه دادند.