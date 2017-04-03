به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، علی العیبی در کنفرانس انرژی بغداد گفت: قصد داریم که تولید نفت خود را تا پایان سال جاری میلادی به ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهیم تا پول نقد مورد نیاز برای اقتصاد بیمار خود را تامین کنیم.

این در حالی است که تولید فعلی نفت عراق ۴.۴ میلیون بشکه در روز است و درآمد نفتی این کشور تقریبا ۹۵ درصد بودجه عراق را شامل می شود؛ از سال ۲۰۱۴ میلادی با بحران سقوط بهای نفت و نیز حضور گروه های تروریستی و هزینه های جنگ در عراق، وضعیت بودجه ای این کشور با مشکل جدی روبرو شده است.

العیبی در مورد اینکه افزایش تولید از کدام میادین نفتی خواهد بود، جزئیاتی ارایه نکرد.

عراق وعده داده بود که با توافق کاهش تولید نفت از سوی کشورهای اوپکی و غیر اوپکی ها کاملا همکاری می‌کند.