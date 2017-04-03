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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۲۸

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان تأکید کرد:

روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای گیلان تسریع شود

روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای گیلان تسریع شود

رشت- رئیس هیأت عالی نظارت برانتخابات شوراهای گیلان باتأکیدبرسرعت بخشیدن به روند تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها دراستان، گفت:هرگونه تعلل دراین زمینه سبب اخلال در اجرای کارمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش اباتری پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اعضای هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراها  با تأکید بر سرعت بخشیدن به روند بررسی، رسیدگی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا گیلان ، اظهار کرد:  نتایج تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبان در انتخابات شوراهای استان باید هرچه سریعتر انجام و اعلام شود.

وی با اشاره به شمار بالای ثبت نام کنندگان در انتخابات و نیز اعلام قبلی این هیأت مبنی بر اینکه هیأت های اجرایی موظف هستند در پایان هر روز نام نویسی پرونده ثبت نام کنندگان را برای بررسی رد یا تأیید صلاحیت به مراجع چهار گانه ارجاع دهند، افزود: هرگونه تعلل در این مورد سبب اختلال در روند اجرای کار و پاسخگویی به داوطلبان می شود.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان در ادامه از مراجع رسیدگی کننده به پرونده‌ها درخواست کرد نسبت به بررسی مدارک ارسالی استان برای سرعت بخشیدن به این امر، اقدام کنند.

کد مطلب 3943196

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