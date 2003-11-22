تا جام ملتهاي آسيا بيش از 10 بازي تداركاتي برگزارخواهيم كرد

برانكوايوانكوويچ سرمربي تيم ملي كشورمان درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: درجلسه اي كه صبح امروزبا رئيس فدراسيون فوتبال داشتيم برنامه هاي تيم ملي تا زمان برگزاري جام ملتهاي آسياراارائه دادم وقراراست پس از بررسي هاي لازم اين برنامه ها را بطورمكتوب آماده اجرا كنيم.

سرمربي تيم ملي كشورمان درمورد جلسه امروزش با محمد دادكان خاطرنشان كرد: دراين جلسه گزارشي ازبازي با كره شمالي ولبنان، برنامه هاي آينده تيم ملي تا جام ملتهاي آسيا را به رئيس فدراسيون فوتبال اعلام كردم وقراراست درجلسه ديگري درمورد اين برنامه ها بيشترازقبل صحبت كنيم.

برانكوهرگونه صحبت درمورد تيم ملي اميد با محمد دادكان را رد كرد وتاكيد كرد: من بعنوان سرمربي تيم ملي بزرگسالان ايران فعاليت مي كنم ودراين جلسه نيزهيچ صحبتي درمورد تيم ملي اميد نداشتيم.

سرمربي تيم ملي كشورمان بااعلام اين خبركه تا جام ملتهاي آسيا بيش از10 بازي تداركاتي را براي تيم ملي كشورمان درنظر گرفته است، افزود: طبق برنامه ريزي هاي بعمل آمده قراراست تازمان شروع اين بازيها 10 بازي تداركاتي با تيمهاي مختلف داشته باشيم كه اولين آن هفته بعد مقابل تيم ملي كويت خواهد بود.

ايوانكوويچ درمورد تركيب تيم ملي براي بازيهاي جام ملتهاي آسيا تاكيد كرد: هنوزبراي انتخاب نهايي ليست بازيكنان تيم ملي زود است، اماتلاش مااين است كه با گستردگي كمتري بازيكنان را به اردوي تيم ملي دعوت كنيم. البته اين راخوب مي دانم كه فوتبال ايران بازيكنان مستعد زيادي دارد كه هركدامشان مي توانند پيراهن تيم ملي كشورشان را برتن كنند. بااين حال تا آن زمان ما مسابقات ليگ برتررا دنبال خواهيم كرد وازاين بازي ها بهترين ها را براي شركت دراردوي تيم ملي انتخاب خواهيم كرد. چه بسا بازيكناني كه مي توانند دربازي هاي ليگ برترخود را به تيم ملي تحميل كنند.

وي به غيبت چند بازيكن اصلي دربازي برگشت با لبنان اشاره كرد وافزود: من هميشه سعي كرده ام تيمي داشته باشم كه به يازده بازيكن خاص متكي نباشد. درشرايط فعلي هم ما بازيكناني داريم كه مي توانند جاي غايبين را پركنند. البته قبول دارم كه درغيبت آنها ما ضعيف ترازقبل خواهيم شد اما مطمئن باشيد كه هيچ مشكلي نخواهيم داشت.

برانكوبااشاره به رضايت دادكان ازعملكرد وي وتيم ملي، تصريح كرد: رئيس فدراسيون فوتبال ازاينكه تيم ملي قبل ازبازي آخربه جام ملتها صعود كرده است بسيارخوشحال وراضي بود وابرازاميدواري كرد كه تيم ملي ايران بتواند دربازيهاي جام ملتهاي آسيا نيزبه همين روال باقدرت كاركند.

سرمربي تيم ملي كشورمان درپايان افزود: من به همه بازيكنان تيم ملي ايران اعتقاد دارم واميدوارم كه بتوانيم باكاروتمرين بيشترتيمي آماده وسرحال رابه چين ببريم تا درجام ملتهاي آسيا به موفقيت برسيم وپاسخ همه انتقادها را بدهيم.

