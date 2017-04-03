۴۷ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات طرح سلامت نوروزی اورژانس بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلخروشان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طرح سلامت نوروزی از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته آغاز و تا ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۶ ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به فعالیت ۲ پایگاه اورژانس هوایی،۶۰ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی (شامل ۴۷ پایگاه جاده ای و ۱۳ پایگاه شهری)، در این طرح بیان کرد: همچنین چهار ایستگاه سلامت نوروزی در این طرح فعال بوده است.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی خراسان جنوبی گفت: ۶۷ دستگاه آمبولانس،۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۴۰۰ تکنسین فوریت‌های پزشکی در این طرح در اماده باش کامل بوده و خدمات اورژانسی را به صورت شبانه روزی به هموطنان ارائه کرده‌اند.

وی تصریح کرد: تمامی آمبولانس های اورژانس جهت آرامش خاطر مسافرین نوروزی و یادآوری مخاطرات سفر و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران صبح‌ها از ساعت ۹ الی ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در حاشیه جاده‌ها استقرار دارند.

وی از بهره مندی ۴۷ هزار و ۴۴۶ نفر از خدمات اورژانسی طی مدت اجرای این طرح خبر داد و گفت: از این تعداد پنج هزار و ۳۲۰ نفر از خدمات فوریت های پزشکی توسط اورژانس پیش بیمارستانی (۱۱۵)،۴۱ هزار و ۳۰۱ نفر ورودی به بخش‌ها اورژانس بیمارستانی دانشگاه و ۸۲۵ نفر با مراجعه به ایستگاه های سلامت نوروزی از خدمات استفاده کرده‌اند.

انجام ۵ هزار و ۸۱ ماموریت توسط اورژانس خراسان جنوبی در طرح نوروزی

دلخروشان با اشاره به آمار اورژانس پیش بیمارستانی خراسان جنوبی بیان داشت: در طرح سلامت نوروزی ۱۳۹۶ اورژانس پیش بیمارستانی استان پنج هزار و ۸۱ ماموریت داشته که خدمات فوریت های پزشکی را به پنج هزار و ۳۲۰ نفر ارائه کرده است.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه چهار هزار و ۵۴۳ ماموریت غیر تصادفی و ۵۳۸ ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی بوده است؛ ادامه داد: دو هزار و ۱۲۶ ماموریت شهری و دو هزار و ۹۵۵ ماموریت جاده ای بوده است.

به گفته وی طی این ماموریت ها یک هزار و ۵۰۹ نفر توسط کارشناسان اورژانس در محل درمان شده‌اند.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: دو هزار و ۶۳۲ نفر نیز جهت ادامه درمان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سطح استان اعزام شدند.

وی با اشاره به آمار ایستگاه های سلامت نوروزی هم گفت: چهار ایستگاه سلامت نوروزی در ورودی شهرهای نهببدان، قاین، سرایان و فردوس در مجاورت سایر ارگان های امدادی با هدف راهنمایی مسافران نوروزی و غربالگری فشار و قند خون توسط اورژانس استان بر پا شد.

وی بیان کرد: از ابتدای طرح تا کنون ۸۲۵ نفر به این ایستگاه‌ها مراجعه داشته و از خدمات آن بهره مند شده‌اند.

۱۳ ماموریت اورژانس های هوایی در استان

دلخروشان با اشاره به خدمات ارائه شده توسط اورژانس هوایی استان نیز گفت: دو پایگاه اورژانس هوایی بیرجند و طبس در طی این طرح در آماده باش کامل بوده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای طرح تا کنون طی ۱۳ ماموریت ۲۷ نفر را به بیمارستان های سطح استان اعزام شدند که ۲۳ نفر مصدومین حوادث ترافیکی بوده‌اند.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی خراسان جنوبی بیان داشت: اورژانس هوایی بیرجند طی ۴ ماموریت ۷ نفر و اورژانس هوایی طبس طی ۹ ماموریت ۲۰ نفر را انتقال داد.

دلخروشان تعداد کل ورودی به اورژانس های بیمارستانی سطح استان از ابتدای طرح تا کنون ۴۱ هزار و ۳۰۱ نفر اعلام کرد و افزود: ۲۵۴۹ نفر در بخش های بیمارستانی بستری و هزار و ۸۳۹ نفر تحت اعمال جراحی قرار گرفته‌اند.