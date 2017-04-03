محکومیت ۲۵ میلیون دلاری ترامپ برای پایان غائله «دانشگاه ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «گونزالو کوریل» قاضی دادگاهی در سن دیگو، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را به عنوان مالک دانشگاه ترامپ به پرداخت ۲۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.

این حکم برای پایان دادن به یک شکایت ۷ ساله از این دانشگاه صادر شده است. در اصل این رای به موجب ۳ شکایتی که توسط دانشجویان این دانشگاه علیه ترامپ مطرح شده بود صادر شده است.

دانشجویان شاکی، دانشگاه ترامپ را متهم به دروغگویی درباره محتویات دروس تدریس شده در این دانشگاه متهم کرده اند. گویا قرار بوده در این دانشگاه رموز کسب درآمد در حرفه املاک و مستغلات به دانشجویان آموزش داده شود اما فراگیران از درس های تدریس شده و اساتید خود رضایت نداشته اند.

دانشجویان سابق این دانشگاه که ۳۵ هزار دلار برای فراگیری اسرار خرید و فروش املاک توسط مربیانی که ترامپ شخصا دستچین کرده بود، پرداخته بودند از وی شکایت کرده بودند.