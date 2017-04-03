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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۰۳

رئیس تبلیغات اسلامی اسدآباد خبر داد:

آمادگی ۸ مسجد شهرستان اسدآباد برای میزبانی از معتکفان

آمادگی ۸ مسجد شهرستان اسدآباد برای میزبانی از معتکفان

اسداباد - رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسدآباد از آمادگی ۸ مسجد این شهرستان برای میزبانی از معتکفان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین گروسی ظهر دوشنبه در جمع دست اندرکاران مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان اسداباد گفت: ماه رجب یکی از ماه هایی است که در روایات بر قدر دانستن آن و لزوم بهره گیری از این فرصت معنوی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه ماه رجب ماه نزول برکات خاصه الهی بر تمام بندگان است، اظهار داشت: باید قدردان فرصت طلایی و بی نظیر ماه رجب بود و از آن برای کسب معنویت و تکامل روحی بهره برد.

حجت الاسلام گروسی افزود: با توجه به حجم بالای درخواست ها برای شرکت در مراسم اعتکاف پیش بینی می‌شود تعداد شرکت کنندگان در این مراسم نسبت به سال گذشته دارای رشد چشمگیرتری باشد.

وی ادامه داد: تا کنون دست اندرکاران و متولیان ۸ مسجد در شهرستان برای میزبانی از معتکفان اعلام آمادگی کرده اند و این آمار با نزدیک شدن به ایام البیض در صورت ثبت نام بیش از حد معتکفان افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 3943214

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