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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

اثر مصطفی دلشاد تهرانی؛

کتاب «پاسداشت حقوق» منتشر شد

کتاب «پاسداشت حقوق» منتشر شد

کتاب «پاسداشت حقوق» اثر مصطفی دلشاد تهرانی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «پاسداشت حقوق» اثر مصطفی دلشاد تهرانی منتشر شد.

سبک زندگی به معنای سیره شناسی در مفهوم حقیقی آن، پی گرفتن اصولی است کلی، عملی و ثابت که مرجع کردار و رفتار ، و حاکم بر عرصه های مختلف زندگی است. در این کتاب «پاسداشت حقوق» به عنوان یکی از اصول اساسی سیره و سبک زندگی بر مبنای آموزه های نهج البلاغه استخراج و در عرصه های فردی، اجتماعی، حکومتی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی تبیین شده تا بر پایه آن الگو زیست مسلمانی ارائّه گردد.

چاپ اول این کتاب بهار ۱۳۹۵ است که در ۲۲۸ صفحه و به قیمت ۱۶۰۰۰ تومان ارائه شده است. این کتاب با تخفیف ۹۶۰۰ تومان عرضه شده است. مهلت استفاده از تخفیف از دوشنبه، ۱۴ فروردین  تا یکشنبه ۲۰ فروردین است.

کد مطلب 3943220

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