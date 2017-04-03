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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

ثبت نام آزمون زبان «ای پی تی» دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت نام آزمون زبان «ای پی تی» دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت نام آزمون زبان انگلیسی «ای پی تی» دانشگاه آزاد اسلامی نوبت فروردین ماه ۹۶ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی از امروز ۱۴ فروردین ماه آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۸ فروردین ماه ۹۶ ادامه دارد.

آزمون EPT در روز جمعه ۲۵ فروردین ماه۹۶ به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، آمل، کرمان، رشت، ساری و کرمانشاه برگزار خواهد شد. داوطلبان از روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه می توانند کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

داوطلبان می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی ENGLISH.IAU.AC.IR نسبت به ثبت نام اقدام و همچنین از منابع و بودجه بندی سوالات این آزمون آگاهی یابند .

پس از برگزاری آزمون، کلید و سوالات از طریق سامانه یاد شده در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3943223

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