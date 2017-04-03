کاهش ۱۴ درصدی میزان تلفات جاده ای در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی امروز در آئین صبحگاه عمومی که با حضور یگان های نمونه در ستاد انتظامی سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: سال ۱۳۹۶ سال خدمت صادقانه و سال سربازی برای ولی امر و نظام ما جمهوری اسلامی است و از خداوند خواستاریم که توفیق اقدامات شایسته و اثرگذار را در جهت ارائه خدمات به مردم شریف استان به همه ما عنایت کند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان سال ۱۳۹۵ را سال طلایی امنیت در استان خواند و افزود: از همین رو باید از تلاش‌ها، رشادت‌ها و دلاور مردی های همه همکارانمان در برقراری نظم و امنیت قدردانی کنیم.

وی افزود: در ایام نوروز امسال با توجه به افزایش حجم تردد مسافران نوروزی اما باز هم شاهد برقراری امنیت مطلوب در استان بودیم.

وی گفت: با توجه به همکاری مردم و تلاش های همه دستگاه های ذیربط خوشبختانه امسال میزان تلفات جاده ای ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

سردار رحیمی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، ادامه داد: اقتصاد مقاومتی درون‌زا و متکی به توان و ظرفیت داخلی کشور است و فرار از وابستگی های خارجی، محور آن است و در همین راستا تولید نظم و امنیت مهمترین وظیفه نیروی انتظامی در سال جدید است.

وی گفت: امنیت اصلی‌ترین نیاز برای حرکت به سمت توسعه و آبادانی است و در هیچ نقطه‌ای از دنیا بدون وجود امنیت تحول ایجاد نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی باید یار مهربان و مقتدر مردم باشد و این دستور فرمانده کل قوا است و باید همواره در اجرای ماموریت‌ها در دستور کار پلیس باشد.