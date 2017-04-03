حمایت مالی اتحادیه اروپا از تفاهم نامه صلح افغانستان و «حکمتیار»

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال طی گزارشی اعلام کرد که اتحادیه اروپا جهت حمایت از تفاهم نامه صلح بین دولت کابل و حزب اسلامی افغانستان به رهبری «گلبدین حکمتیار» اعلام آمادگی کرد.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا با این اقدام امیدوار است که سایر گروههای مخالف در افغانستان را نیز به پیمانی مشابه تشویق کند.

افزون بر این، یادداشت های کنفرانس اخیر دیپلماتیک روی این موضوع نشان می دهد که تعهد ابتدایی اتحادیه اروپا در این روند بین ۲ تا ۵ میلیون دلار است.

«فرانز مایکل میلبن» نماینده ارشد اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در این باره اعلام کرد که حزب اسلامی حکمتیار هیچ گونه کنترلی بر این پول دریافتی و چگونگی مصرف آن ندارد.