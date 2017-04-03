اعتکاف در ۱۷ مسجد بهارستان برگزار می شود/ برنامه های ویژه مساجد

حجتالاسلام والمسلمین رفیع حبیبی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: علاقهمندان میتوانند از هم اکنون با حضور در مساجد مجری آیین اعتکاف، برای ثبت نام در این آیین معنوی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۳۲۰۰ نفر در این شهرستان در آئین معنوی اعتکاف شرکت کردند، افزود: پیشبینی میشود امسال همین تعداد و حتی بیشتر در اعتکاف شرکت کنند.
حبیبی اقامه نماز جماعت، برپایی آئینهای جشن میلاد امام علی(ع)، قرائت ادعیه، اعمال ام داوود و آئین جشن میلاد حضرت زینب( س) را از برنامههای پیشبینی شده برای معتکفان در مساجد اعلام کرد و گفت: برنامه حلقه های معرفتی، استفاده از علما و مبلغین در مساجد و برنامه های ویژه جوانان نیز برای این آیین در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه ایامالبیض از سحرگاه ۱۳ رجب آغاز میشود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت اضافه کرد: هزینه دریافتی از معتکفین در سال گذشته ۲۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده بود که این مبلغ در سالجاری به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یافت.
رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهارستان با بیان اینکه هیچگونه کمک مالی از سوی نهادهای دولتی برای هزینه های این مراسم صورت نمی گیرد، گفت: در برخی مساجد با کمک های مالی خیرین مردمی ممکن است هزینه ۳۰۰ هزار ریالی کاهش یابد که این امر توسط خود مساجد مدیریت می شود.
وی استقبال بانوان از مراسم اعتکاف را بیش از آقایان خواند و ادامه داد: هر ساله بخش قابل توجهی از معتکفین را بانوان تشکیل می دهند.
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