به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي معاونت امور هنري وزارت ارشاد اعلام كرد دكتر مجيد سرسنگي دبير سمينار درباره كم و كيف برگزاري سمينار و اهداف آن گفت: "با توجه به اينكه كشور ما واجد پشتوانه قوي فرهنگي و خصوصا مباني نظري و نمونه‌هاي منحصر به فرد نمايش ديني است، مي‌تواند محور اصلي برگزاري سمينارها و گردهمايي‌هايي از اين دست، نه تنها در منطقه، بلكه در سراسر جهان باشد."



وي ميزان استقبال محققان ايراني و خارجي را از سمينار "نمايش و دين" چشمگير خواند و افزود: "تا پايان مهلت ارسال خلاصه مقالات، 24 خلاصه مقاله از سوي پژوهشگران ايراني و 75 خلاصه از سوي محققان ساير كشورها به دبيرخانه سمينار ارسال شده كه از نظر كمي در نوع خود بي‌نظير است."



سرسنگي همچنين در خصوص كيفيت مقالات سمينار "نمايش و دين" گفت: "كيفيت مقالات اين سمينار بايد از سوي استادان و مخاطبان مورد ارزيابي قرار گيرد، اما بايد اعلام كنم تعداد قابل توجهي از نام‌آشناترين و برجسته‌ترين محققان تئاتر جهان براي حضور در اين سمينار و ارائه مقاله تقاضا داده‌اند كه قطعا اين امر و حضور اين پژوهشگران توانمند تاثيري جدي در كيفيت بالاي سمينار خواهد داشت."



اين استاد دانشگاه در خصوص انتخاب مقالات براي ارائه در سمينار گفت: "با توجه به استقبال محققان داخلي و خارجي براي شركت در اين سمينار و نيز تعداد بالاي خلاصه مقالات طبعا قادر نخواهيم بود همه مقالات را در طول دو روز برگزاري سمينار ارائه كنيم، لذا كميته داوران تعدادي از مقالات حائز مفاهيم ارزنده و مطابق با قالب مقالات علمي را براي ارائه به صورت سخنراني يا پوستر برمي‌گزيند و تعداد ديگري نيز از مقالات صرفا در كتاب مجموعه مقالات سمينار منتشر خواهند شد."



اين مدرس تئاتر درباره تركيب هيئت داوران سمينار "نمايش و دين" گفت: "داوران مقالات خارجي ما يك تركيب بين‌المللي دارند و شامل فرهاد ناظرزاده كرماني مدرس تئاتر، ماروين كارلسون مدرس تئاتر دانشگاه نيويورك و راوي چاتورودي مدرس تئاتر دانشگاه راجستان هند هستند. مقالات ارسال‌شده از سوي محققان داخلي نيز توسط اعضاء شوراي پژوهش اداره كل هنرهاي نمايشي مركب از فرزان سجودي، نصراله قادري و محمدعلي خبري مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت."



دبير سمينار بين‌المللي "نمايش و دين" پايان مهرماه را به عنوان زمان اعلام نتايج ارزيابي هيئت داوران سمينار اعلام كرد و در پايان تلاش براي برگزاري اين سمينار را با استانداردهاي سمينارهاي علمي معتبر دنيا در كنار حضور روح فرهنگي ايراني و اسلامي از جمله اقدامات برگزاركنندگان و دست‌اندركاران آن دانست. وي اظهار اميدواري كرد برگزاري سمينار "نمايش و دين" بتواند ضمن ايجاد فرصت مواجهه آراء علمي صاحب نظران هنر نمايش در حوزه نمايش و دين در ارتقاء نقش تئاتر ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي موثر باشد.

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