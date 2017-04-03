چین: آمریکا باید به قوانین جهانی احترام بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شی جینگپینگ خطاب به دونالد ترامپ گفت: ایالات متحده باید به قوانین تجاری بین المللی احترام بگذارد و سطح همکاری و گفتمان خود را ارتقاء دهد.

اظهارات رئیس جمهور چین در واکنش به فرمان جدید ترامپ مبنی بر تحقیق در مورد سوءاستفاده از تجارت بیان می شود.

مقامات چینی بارها تاکید کرده اند که هر گونه اقدام تجاری از سوی واشنگتن باید هماهنگ با قوانین تجارت جهانی باشد و اختلافات میان دو کشور هم می باید به طور مناسبی مدیریت شود.

البته وب سایت وزارت بازرگانی چین هم در پیامی به این موضوع اشاره کرده که چین مایل به همکاری با آمریکا بر پایه کیفیت و سود متقابل است.

دونالد ترامپ فرمان جدیدی را صادر کرده تا سواستفاده های احتمالی که منجر به کسر تجاری آمریکا شده بررسی شود تا «فرار از پرداخت عوارض واردات» شناسایی شده و از آن ممانعت شود.

عدم توازن تجاری میان آمریکا و چین موجب بالاگرفتن اختلافات دو کشور شده و شاخص کسری تجارت آمریکا به دلیل نسبت بیشتر واردات از چین و کاهش صادرات به این کشور با رقم قابل توجهی روبرو شده است.