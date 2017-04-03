۳۱ هزار و ۵۴۸ بازدید از موزه های خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شعیبی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در ایام نوروز ۱۵ موزه در استان فعال بوده داست.

وی عنوان کرد: از ابتدای تعطیلات نوروزی تا پایان روز ۱۳ فروردین ماه ۳۱ هزار و ۵۴۸ نفر از موزه های استان بازدید داشته اند.

مدیرموزه های خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین آمار بازدید مربوط به شهرستان بیرجند است، گفت: مجموع موزه های باغ و عمارت جهانی اکبریه بیشترین بازدید را به خود اختصاص داده اند.

شعیبی گفت: موزه مردم شناسی، موزه باستان شناسی، موزه حیات وحش، موزه عروسک و موزه فرش از جمله موزه های موجود در مجموعه باغ و عمارت جهانی اکبریه است.