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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

مدیرموزه های خراسان جنوبی:

۳۱ هزار و ۵۴۸ بازدید از موزه های خراسان جنوبی انجام شد

۳۱ هزار و ۵۴۸ بازدید از موزه های خراسان جنوبی انجام شد

بیرجند- مدیرموزه های خراسان جنوبی از بازدید ۳۱ هزار و ۵۴۸ نفر از موزهای استان ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شعیبی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در ایام نوروز ۱۵ موزه در استان فعال بوده داست.

 وی عنوان کرد: از ابتدای تعطیلات نوروزی تا پایان روز ۱۳ فروردین ماه ۳۱ هزار و ۵۴۸ نفر از موزه های استان بازدید داشته اند.

مدیرموزه های خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین آمار بازدید مربوط به شهرستان بیرجند است، گفت: مجموع موزه های باغ و عمارت جهانی اکبریه بیشترین بازدید را به خود اختصاص داده اند.

شعیبی گفت: موزه مردم شناسی، موزه باستان شناسی، موزه حیات وحش، موزه عروسک و موزه فرش از جمله موزه های  موجود در مجموعه باغ و عمارت جهانی اکبریه است.

کد مطلب 3943234

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