معاون اداره امنیت ملی ولایت «پکتیکا» افغانستان ترور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقامات ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان اعلام کردند که معاون اداره امنیت ملی این ولایت کشته شده است.

ژنرال «خلیل ضیایی» فرمانده پلیس پکتیکا اعلام کرد که «عبدالوهاب» معاون رئیس اداره امنیت ملی در منطقه «اندر» ولایت غزنی در غرب ولایت پکتیکا کشته شده است.

وی به جزئیات بیشتری اشاره نکرد اما گفت پلیس تحقیقات خود را دربارۀ چگونگی قتل این مقام اداره امنیت ملی آغاز کرده است.

سرهنگ عبدالوهاب از یک سال پیش در این سمت کار می‌کرد و پیش از آن در اداره امنیت ملی ولایت خوست، در همسایگی پکتیکا مشغول کار بود.

طالبان مسئولیت قتل معاون اداره امنیت ملی پکتیکا را به عهده گرفته و سخنگوی این گروه مدعی شده که در عملیات ترور عبدالوهاب، ۶ محافظ وی هم کشته و ۷ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.