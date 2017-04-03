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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

مدیر پایگاه باغ های تاریخی خراسان جنوبی خبر داد:

۱۵۵ هزار بازدید از سه باغ تاریخی خراسان جنوبی

۱۵۵ هزار بازدید از سه باغ تاریخی خراسان جنوبی

بیرجند-مدیر پایگاه باغ های تاریخی خراسان جنوبی از انجام ۱۵۵ هزار بازدید از سه باغ تاریخی اکبریه، رحیم آباد و باغ گلشن طی تعطیلات نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جنتی فر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید بسیار خوب مردم از باغ های تاریخی استان، اظهار کرد: تا کنون بیش از ۱۶ هزار و ۳۵۶ نفر از باغ اکبریه شهرستان بیرجند بازدید داشته اند.

وی ادامه داد: هم چنین تا پایان روز سیزدهم فروردین ماه هشت هزار و ۳۰۰ نفر از باغ رحیم آباد شهرستان بیرجند بازدید داشته اند.

مدیر پایگاه باغ های تاریخی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از ۱۳۰ هزار نفر از باغ گلشن در شهرستان طبس بازدید داشته اند، افزود: بیش از دو هزار نفر نیز از ارگ کلاه فرنگی شهرستان بیرجند بازدید داشته اند.

وی با اشاره به اینکه ۱۱۹ باغ تاریخی در استان خراسان جنوبی شناسایی شده است، گفت: از این تعداد ۶۵ باغ در فهرست آثار ملی ثبت شده اند.

جنتی فر ادامه داد: باغ و عمارت اکبریه شهرستان بیرجند نیز در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 3943245

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