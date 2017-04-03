آغاز رزمایش مشترک آمریکا، کره جنوبی و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، وزارت دفاع کره جنوبی امروز اعلام کرد: سئول، واشنگتن و توکیو، رزمایش مشترک دریایی علیه تهدیدات موشک های دریا به زمین کره شمالی را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه سئول، واشنگتن و توکیو یک رزمایش 3 روزه مشترک دریایی را علیه تهدیدات پیونگ یانگ، در نزدیکی جزیره «ججو» در کره جنوبی و با استفاده از سیستم های ضد موشک، رزم ناوهای متعدد و هلیکوپترهای نظامی آغاز کردند.

وزارت دفاع کره جنوبی افزود: انجام این نوع رزمایش ها، بیانگر عزم جدی 3 کشور در جهت مقابله با تهدیدات اتمی و موشکی کره شمالی است.

گفتنی است که وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که این رزمایش سه جانبه به دنبال گزارشات به دست آمده مبنی بر آماده شدن پیونگ یانگ برای تدارک انجام آزمایش هسته ای جدید و پرتاب موشک های بیشتر، انجام می گیرد.