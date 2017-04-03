اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که پروژه کف‌سازی چهارراه سرچشمه، چهارراه مخبرالدوله و سیروس برای اهالی منطقه ایجاد کرده است، گفت: این طرح دارای اولویت نیست و حتی اگر جزو پروژه‌های مصوب شورا باشد، شهرداری باید در اجرای پروژه‌ها نظام اولویت بندی را در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: پروژه‌هایی در حال حاضر باید در اولویت اجرا قرار بگیرند که مربوط به زیرساخت‌های اصلی شهر باشند و با زندگی دائمی شهروندان سر و کار داشته باشند، مانند بازگشایی معابر و برخی اصلاحات هندسی.

این عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: نباید طرح‌های شهری به صورت انفرادی مطالعه شوند و آثار اجتماعی و ترافیکی که روزانه بر زندگی مردم می‌گذارند را نادیده بگیرند.

شاکری با بیان اینکه این پروژه باید تأیید راهنمایی و رانندگی و تأیید مطالعات ترافیکی از سوی معاونت حمل و نقل را به دست می‌آورد و بعد اجرایی می‌شد گفت: این پروژه بر بار ترافیکی منطقه تأثیرگذار است و باعث تعجب است که قبل از انجام این نوع مطالعات در ایام عید پروژه اجرایی می‌شود در حالی که آثار ترافیکی ماندگار دارد.

شاکری با تأکید بر اینکه در محدوده مخبرالدوله، سیروس و سرچشمه سرعت خودروها به طور طبیعی پایین است و نیاز به آرام سازی وجود ندارد، گفت: به نظر می‌رسد این طرح بخشی از یک طرح کلی برای این محدوده باشد که باید در شورا بررسی و مورد بازبینی قرار گیرد.

وی یادآور شد: هر پروژه‌ای که باعث به هدر رفتن وقت مردم شود حق‌الناس است، چه این اتلاف وقت در ادارات اتفاق بیفتد و چه در ترافیک و این جان مردم است که در ترافیک از دست می‌رود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اضافه کرد: نباید به بهانه زیباسازی پروژه‌هایی انجام دهیم که نه تنها مردم از زیبایی‌های پروژه لذتی نبرند بلکه نارضایتی‌هایی در شهروندان ایجاد کنیم. پروژه‌های خوبی مانند پل طبیعت، باغ پرندگان و باغ ایرانی پروژه‌هایی است که به درستی و در مکان درست ایجاد شده و می‌بینیم مردم از آن نیز رضایت دارند بنابراین باید تلاش کنیم در جانمایی طرح‌های عمرانی تمامی جوانب را در نظر بگیریم.