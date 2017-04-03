ایران، عراق یا افغانستان نیست/ماجراجویی ها پشیمانی به بار می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار یادداشتی در اینستاگرام شخصی خود نوشت:

«آقای وتل» فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی با طرح اتهاماتی تکراری علیه ایران، خواستار اقدام نظامی برای توقف فعالیت های کشورمان شده است. در پاسخ به این نظامی امریکایی باید گفت که فعالیت های ایران در خلیج فارس و منطقه برای حفظ امنیت و صلح است.

شما جلو دخالتهای نامشروع متحدان خود درمنطقه را بگیرید و مانع مردم کشی آنها شوید. مراقب باشید پوست خربزه زیر پای شما نیندازند و تجربه اقای بوش درجنگ افروزی را هم از یاد نبرید. بدانید ایران، عراق یا افغانستان نیست و هرنوع ماجراجویی پشیمانی برای شما خواهد داشت.