رشته مطالعات سیاسی جهان اسلام راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۳۳ شورای تحول و ارتقا علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد که در این جلسه با رای مثبت اعضا تاسیس رشته مطالعات سیاسی جهان در مقطع دکتری به تصویب رسید.

در این جلسه سرفصل‌ها و برنامه درسی رشته مطالعات سیاسی جهان اسلام در مقطع دکتری که توسط کارگروه علوم سیاسی این شورا تدوین شده بود مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه ۱۳۳ شورای تحول و ارتقا علوم انسانی برنامه درسی رشته مطالعات سیاسی جهان اسلام در دستور کار این شورای قرار گرفت و پس از بحث و تبادل‌نظر اعضا ادامه موضوع به جلسه آینده موکول شد.

همچنین در این جلسه با پیشنهاد دبیر کارگروه زبان‌های خارجی محمدرضا عطایی و محمود رضا گش‌مردی با رای مثبت اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی به عضویت این کارگروه انتخاب شدند.

در جلسه شورای تحول علوم انسانی برنامه درسی رشته مطالعات سیاسی جهان اسلام بررسی شد.