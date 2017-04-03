اسکان ۱۲هزارخانواده درمدارس کهگیلویه وبویراحمد/اسکان۵۳درصد درمرکز

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر یاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی، تعطیلات نوروزی ۱۱۰ هزارو ۵۲۷ نفر روز در مدارس استان اسکان یافتند.

یاری با بیان اینکه ۸۹ هزارو ۵۰۰ نفر روز اسکان در حوزه فرهنگیان انجام گرفته است بیان داشت: بقیه اسکان انجام گرفته مربوط به مشاغل دیگر است.

یاری گفت: یاسوج با پذیرش هفت هزارو ۶۶۳ خانوار بیشترین اسکان را به خود اختصاص داد.

وی افزود: ۵۳ درصد از پذیرش مجموع و اسکان متعلق به شهر یاسوج بود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: گچساران با ۲۳ درصد پذیرش، باشت با ۶ درصد و دهدشت و چرام با ۵ درصد رتبه های بعدی پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی را به خود اختصاص دادند.

یاری با بیان اینکه مراکز اسکان در سه گروه ویژه، الف و ب تقسیم بندی شده بود تاکید کرد: ۱۷۰ آموزشگاه با یکهزارو ۳۶۶ کلاس طی تعطیلات نوروزی در راستای اسکان مسافران فعالیت کردند.