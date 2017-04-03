  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

معاون آموزش و پرورش استان خبر داد:

اسکان ۱۲هزارخانواده درمدارس کهگیلویه وبویراحمد/اسکان۵۳درصد درمرکز

اسکان ۱۲هزارخانواده درمدارس کهگیلویه وبویراحمد/اسکان۵۳درصد درمرکز

یاسوج- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۲ هزارو ۷۷۹ خانواده از ۲۸ اسفند ۹۵ تا ۱۳ فروردین سال جاری در مدارس استان اسکان یافته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر یاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی، تعطیلات نوروزی ۱۱۰ هزارو ۵۲۷ نفر روز در مدارس استان اسکان یافتند.

یاری با بیان اینکه ۸۹ هزارو ۵۰۰ نفر روز اسکان در حوزه فرهنگیان انجام گرفته است بیان داشت: بقیه اسکان انجام گرفته مربوط به مشاغل دیگر است.

یاری گفت: یاسوج با پذیرش  هفت هزارو ۶۶۳ خانوار بیشترین اسکان را به خود اختصاص داد.

وی افزود: ۵۳ درصد از پذیرش مجموع و اسکان متعلق به شهر یاسوج بود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: گچساران با ۲۳ درصد پذیرش، باشت با ۶ درصد و دهدشت و چرام با ۵ درصد رتبه های بعدی پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی را به خود اختصاص دادند.

یاری با بیان اینکه مراکز اسکان در سه گروه ویژه، الف و ب تقسیم بندی شده بود تاکید کرد: ۱۷۰ آموزشگاه با یکهزارو ۳۶۶ کلاس طی تعطیلات نوروزی در راستای اسکان مسافران فعالیت کردند.

کد مطلب 3943256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها