دعایی که توفیقات سلب شده را باز می گرداند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر گفتار کوتاهی از حجت الاسلام فاطمی نیا است که در ادامه می خوانید؛

یکی از ادعیه ای که اگر به معنای آن توجه کنیم بسیار موثر است، دعای «یا مُقیلَ العَثَرات» است. (ای خدایی که لغزش ها را اقاله می کند و نادیده می گیرد)

ما خدایی داریم که بسیار مهربان است و گناهان ما را اقاله میکند ، به این معنا که اگر پشیمان شویم و توبه کنیم ، اصلا با ما طوری معامله میکند مثل اینکه گناهی مرتکب نشده ایم!

گاهی مواقع دراثر گناه ، بعضی توفیقات از انسان سلب می شود؛ اگر این دعا را با توجه و حضور قلب در قنوت یا سجده خود بگوید ، توفیقات بازمی گردد.