ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به 7 ميليارد دلار رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، احمد جمالي در نشستي در خصوص وضعيت و روند سرمايه گذاري در ايران وساير كشورهاي جهان گفت : در سال 2005 از حيث تعداد موافقت نامه هاي دو و چند جانبه در بخش سرمايه گذاري خارجي ، ايران در رتبه بيست و نهم قرارگرفت كه رتبه مناسبي است .

وي ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي مصوب ايران در سال 2005 را 5/4 ميليارد دلارو ميزان سرمايه گذاري هاي وارده را 5/2 ميليارد دلار ذكركرد و افزود:ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي كه از ابتداي سال جاري ميلادي تا كنون در كشور انجام شده به هفت ميليارد دلار مي رسد و اين رقم ها تحت پوشش سازمان سرمايه گذاري خارجي قراردارد.

مدير كل اداره سرمايه گذاري خارجي عمده ترين سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران را طي سال جاري در بخش احداث پالايشگاه ، نيروگاه ، صنعت آلومينيوم ، كشاورزي ، صنعت ، خدمات و بازار بورس ذكركرد.

وي همچنين ازتصويب سرمايه گذاري خارجي براي انجام 13 طرح طي هفته گذشته خبر داد و تصريح كرد: براي انجام اين طرح ها 5/5 ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام خواهد شد.

جمالي با بيان اينكه در جلسه فردا براي اجراي چهارطرح 5/1 ميليارد دلارسرمايه گذاري خارجي به صورت مستقيم تصويب خواهد شد، اظهارداشت :براي اجراي طرح پتروشيمي در بخش اتيلن و پلي اتيلن سبك ، متوسط و سنگين يك ميليارد و 300 ميليون دلار ، در بخش اجراي دو طرح مسكن با مشاركت وزارت مسكن 80 ميليون دلار و براي اجراي طرح مربوط به درب قوطي هاي آلمينيومي 55 ميليون دلار به تصويب خواهد رسيد.

وي گفت : سرمايه گذاري براي اجراي 25 طرح در دستور كارسازمان قرارداد كه به منظور اجراي اين طرح ها به پنج ميليارد دلار سرمايه خارجي نياز خواهد بود.

مدير كل اداره سرمايه گذاري خارجي گفت : تا سال 2003 و 2004 بيشترين ميزان سرمايه گذاري در ايران توسط كشورهاي اروپائي به خصوص آلمان انجام مي گرفت اما طي يك تا دو سال اخيربيشترين ميزان سرمايه گذاري در كشور توسط امارات متحده عربي صورت گرفته است.

وي اقتصاد ايران از اصلي ترين اقتصاد ها براي جذب سرمايه گذاري خارجي عنوان كرد و ادامه داد: ازاواخر سال 72 تاكنون روند جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران داراي روند صعودي بوده است.

به گفته جمالي ايران در بين كشورهاي منطقه ايران پس از تركيه و امارات متحده عربي رتبه سوم از لحاظ ميزان سرمايه گذاري هاي تصويب شده را به خود اختصاص داده است.

وي بخش نفت و گاز ، مناطق آزاد ، سرمايه گذاراني كه بدون اخذ پوشش اقدام به سرمايه گذاري مي كنند و سرمايه گذاراني كه سرمايه هاي خود را تحت پوشش سازمان قرار مي دهند عمده ترين بخش هايي دانست كه در كشوربر روي آنها سرمايه گذاري خارجي انجام مي گيرد.

به گفته جمالي در حال حاضر نهادي كه مسئوليت هدايت بخش خصوصي در ايران را برعهده داشته باشد وجود ندارد زيرا نيازي نيز به اين كار احساس نمي شود.

مدير كل اداره سرمايه گذاري خارجي با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاري خارجي در ايران بيش از رقم هاي مذكور است افزود: مركز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي مسئول مشخص كردن ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده در ايران است تا اين رقم به آنكتاد اعلام شود.

وي با اشاره به اينكه در جلسه امروز از مسئولين تمام دستگاه هاي مربوطه از جمله مركز آمار ايران دعوت به عمل آمده بود، گفت: در حال حاضر ميزان سرمايه گذاري خارجي ارزي در ايران توسط بانك مركزي ، سرمايه گذاري هايي كه به صورت بيع متقابل انجام مي شود توسط وزارت نفت و سرمايه گذاري هاي مستقيم در ايران توسط سازمان سرمايه گذاري خارجي انجام مي شود اما مسئول جمع آوري و ارائه يك آمار نهائي در اين خصوص وظيفه مركز آمار ايران است.

جمالي ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي غرب آسيا را طي سال 2005 ميلادي 34 ميليارد دلار ذكركرد و افزود:‌كشورهاي اين منطقه نسبت به كشورهاي آفريقايي در جذب سرمايه گذاري خارجي موفق تر عمل كرده اند.

وي ميزان رشد سرمايه گذاري خارجي در حوزه كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا را 20 درصد دانست و افزود:‌ميزان رشد جذب سرمايه گذاري خارجي دراين منطقه به دليل وجود هنگ كنگ و چين بيش از كشورهاي حوزه غرب آسيا است.

مدير كل اداره سرمايه گذاري خارجي مولفه اصلي سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري را وجود بازارهاي و مواد اوليه عنوان كردو گفت : طي سال گذشته منطقه جنوب شرق اروپا و كشورهاي مشترك المنافع از روند رشد محدودي در اين خصوص برخوردار بوده اند.

وي سال 2000 را نقطه پيك سرمايه گذاري هاي خارجي در سطح دنيا دانست و اظهارداشت : طي سال مذكور يك ميليون و 400 هزاردلار سرمايه گذاري خارجي در سطح كشورهاي دنيا انجام شده است.

جمالي تصريح كرد: در سال 2005 از مجموع 916 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي 716 ميليارد دلار مربوط به ادغام و تملك ها است زيرا ازاواخر دهه 90 كشورها به جاي كوچك سازي به سمت ادغام و تملك پيش رفته اند.

وي ميزان روند جهاني جريان خروجي سرمايه گذاري در سال مذكور را 779 ميليارد دلار دانست و افزود: فرارسرمايه ها در دنيا وجود نداردو سرمايه گذاري يك جريان دوطرفه و نه يك طرفه است.

مدير كل اداره سرمايه گذاري خارجي اقتصادي را سالم دانست كه ميزان ورود و خروج سرمايه ها در آن متعادل باشد .

وي بيان كرد: كشورهايي كه در رشد اقتصادي وضعيت بهتر و با ثبات تري را دارا هستند در سرمايه پذيري و ايجاد فرصت ها براي سرمايه گذاري بهتر عمل مي كنند .

وي اضافه كرد: سرمايه ها از كانال هاي رسمي و اصلي خارج و دوباره از طريق اين كانال ها واردمي شوند.

گفتني است در اين جلسه نماينده بانك مركزي گفت : بانك مركزي تنها آمارميزان ارزي كه از كانال سيستم بانكي وارد كشورمي شود را مشخص مي كند و تعيين ميزان ساير آمارها از عهده بانك مركزي خارج است.