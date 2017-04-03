به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد پیش از ظهر دوشنبه در نشست مسئولان با تاکید بر لزوم مشارکت عمومی در حوزه سلامت، اظهار داشت: تأمین سلامت جامعه تنها از طریق مراکز بهداشت و درمان محقق نمیشود.
وی بیان کرد: تأمین و ارتقای سلامت جامعه نیاز به همکاری سایر دستگاهها و نهادهای بین بخشی و خود مردم است و در این راستا رسانهها در آگاهیبخشی مردم نقش بیبدیلی دارند.
فرماندار دیر با تأکید بر لزوم تشویق خیرین برای روی آوردن بهسوی حوزه سلامت تصریح کرد: مرکز خدمات جامع سلامت شهر بردستان و خانه بهداشت سرمستان امسال در هفته سلامت به بهرهبرداری میرسد.
اعتماد با بیان اینکه دولت در حوزه سلامت قدمهای بلندی در شهرستان دیّر برداشته است اضافه کرد: طی دو سال گذشته اقدامات خوبی برای پیشرفت پروژه بیمارستان دیر صورت گرفته و اکنون ساختمان آن ۹۸ درصد پیشرفت دارد و مسئله انشعاب آب و گاز آن حلشده و روند برقرسانی نیز در حال انجام است.
فرماندار شهرستان دیر بابیان اینکه تلاش میکنیم این پروژه در هفته سلامت به بهرهبرداری برسد افزود: به دنبال این هستیم که بهمحض افتتاح بیمارستان دیّر بلافاصله روند خدماتدهی به مردم آغاز شود.
وی ادامه داد: کادر درمانی بیمارستان جذبشدهاند و برای کارهای خدماتی و حراست نیز اولویت با نیروهای بومی شهرستان است.
اعتماد دو مقوله آموزش و بهداشت را وظیفه دولتها دانست و اظهار داشت: تاکنون در بحث بهروزرسانی و افزایش آمبولانسها و تجهیز مراکز خدمات جامع سلامت در شهرستان کارهای خوبی صورت گرفته است.
وی گفت: پیگیر احداث چندین اورژانس بینشهری در شهرستان هستیم و در این راستا اقدامات خوبی انجامشده است.
نظر شما