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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰

در هفته سلامت؛

سه پروژه بهداشتی درمانی در شهرستان دیر افتتاح می‌شود

سه پروژه بهداشتی درمانی در شهرستان دیر افتتاح می‌شود

بوشهر - فرماندار شهرستان دیر گفت: سه پروژه بیمارستان دیر، مرکز خدمات جامع سلامت بردستان و خانه بهداشت سرمستان در هفته سلامت امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد پیش از ظهر دوشنبه در نشست مسئولان با تاکید بر لزوم مشارکت عمومی در حوزه سلامت، اظهار داشت: تأمین سلامت جامعه تنها از طریق مراکز بهداشت و درمان محقق نمی‌شود.

وی بیان کرد: تأمین و ارتقای سلامت جامعه نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای بین‌ بخشی و خود مردم است و در این راستا رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی مردم نقش بی‌بدیلی دارند.

فرماندار دیر با تأکید بر لزوم تشویق خیرین برای روی آوردن به‌سوی حوزه سلامت تصریح کرد: مرکز خدمات جامع سلامت شهر بردستان و خانه بهداشت سرمستان امسال در هفته سلامت به بهره‌برداری می‌رسد.

اعتماد با بیان اینکه دولت در حوزه سلامت قدم‌های بلندی در شهرستان دیّر برداشته است اضافه کرد: طی دو سال گذشته اقدامات خوبی برای پیشرفت پروژه بیمارستان دیر صورت گرفته و اکنون ساختمان آن ۹۸ درصد پیشرفت دارد و مسئله انشعاب آب و گاز آن حل‌شده و روند برق‌رسانی نیز در حال انجام است.

فرماندار شهرستان دیر بابیان اینکه تلاش می‌کنیم این پروژه در هفته سلامت به بهره‌برداری برسد افزود: به دنبال این هستیم که به‌محض افتتاح بیمارستان دیّر بلافاصله روند خدمات‌دهی به مردم آغاز شود.

وی ادامه داد: کادر درمانی بیمارستان جذب‌شده‌اند و برای کارهای خدماتی و حراست نیز اولویت با نیروهای بومی شهرستان است.

اعتماد دو مقوله آموزش و بهداشت را وظیفه دولت‌ها دانست و اظهار داشت: تاکنون در بحث به‌روزرسانی و افزایش آمبولانس‌ها و تجهیز مراکز خدمات جامع سلامت در شهرستان کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی گفت: پیگیر احداث چندین اورژانس بین‌شهری در شهرستان هستیم و در این راستا اقدامات خوبی انجام‌شده است.

کد مطلب 3943265

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