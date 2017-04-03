مبارزه با آفت ملخ در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین آغاز شد

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات مبارزه با آفت ملخ در سطح ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی بخش طارم سفلی این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: عملیات مبارزه با ملخ در اراضی کشاورزی، در روستای زرین خانی در سطح ۲۰ هکتار و روستای بهرام آباد در سطح ۱۰ هکتار انجام شده است.

علیخانی تصریح کرد: از آنجا که آفت ملخ جزء آفات عمومی محسوب می شود مبارزه با این آفت بعهده جهادکشاورزی می باشد، و این طرح در کلیه بخشها ادامه خواهد داشت.

وی به کشاورزان توصیه کرد: در صورت مشاهده این آفت و جلوگیری از بروز خسارت در باغات و مزارع خود به مراکز خدمات جهادکشاورزی مراجعه کنند.