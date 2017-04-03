  1. استانها
  2. قزوین
۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

مبارزه با آفت ملخ در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین آغاز شد

مبارزه با آفت ملخ در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین آغاز شد

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: عملیات مبارزه با آفت ملخ در اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده است.

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات مبارزه با آفت ملخ در سطح ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی بخش طارم سفلی این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: عملیات مبارزه با ملخ در اراضی کشاورزی، در روستای زرین خانی در سطح  ۲۰ هکتار و روستای بهرام آباد  در سطح ۱۰ هکتار انجام شده است.

علیخانی تصریح کرد: از آنجا که آفت ملخ جزء آفات عمومی محسوب می شود مبارزه با  این آفت بعهده جهادکشاورزی می باشد، و این طرح در کلیه بخشها  ادامه خواهد داشت.

وی به کشاورزان توصیه کرد: در صورت مشاهده این آفت و جلوگیری از بروز خسارت در  باغات و مزارع خود به مراکز خدمات جهادکشاورزی مراجعه کنند.

کد مطلب 3943276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها