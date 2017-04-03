به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد خواجهئیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی هفته سلامت افزود: هفته سلامت یک مقطع زمانی برای مشارکت مردم و سازمانها در حوزه سلامت است.
وی تصریح کرد: با توجه با ظرفیتهای موجود، تولید مدیا در حوزه مفاهیم سلامتی میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.
این مقام مسئول بهداشتی استفاده از ظرفیت فعالیتهای هنری در قالب جشنواره و مسابقه را بسیار مفید دانست و اظهار کرد: علاوه بر این هفته سلامت میتواند فرصتی برای اطلاعرسانی در خصوص اقدامات انجامشده در حوزه سلامت باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه نیز گفت: هفته سلامت باید ویترینی برای معرفی اقدامات دانشگاه علوم پزشکی باشد.
ایرج بیژنی اضافه کرد: با توجه به پیشرفت تکنولوژی نیاز است در فضای مجازی اقداماتی صورت بگیرد که هر شخص با مراجعه به آن بتواند اطلاعات مفید و دستهبندیشدهای در رابطه با مفاهیم سلامتی به دست بیاورد.
معاون غذا و دارو، مدیر گروههای تخصصی معاونت بهداشتی و کارشناسان سایر معاونتهای دانشگاه نیز در این نشست که بهمنظور هماهنگی در خصوص اقدامات هفته سلامت در سال 96 برگزار شد، نظرات کارشناسی خود را برای اجرای بهتر این هفته ارائه دادند.
اول تا هفتم اردیبهشت بهعنوان هفته سلامت با شعار «زندگی سالم بانشاط و امید» نامگذاری شده است.
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