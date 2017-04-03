رئیس جمهور جدید صربستان از «پوتین» و «مرکل» تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور جدید و تازه انتخاب شده صربستان، از «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان، به خاطر حمایت های آن ها از وی در زمان انتخابات، قدردانی کرد.

ووچیچ گفت: من می خواهم از خانم مرکل و رئیس جمهور پوتین، به خاطر حمایت های آن ها از من، در زمان قبل از انتخابات و زمان تبلیغات های انتخاباتی، تشکر ویژه کنم. منم از آن ها تشکر می کنم، و این نشان از آن دارد که نظر آن ها راجع به صربستان، مثبت است.

رئیس جمهور صربستان، ۱۵ مارس به« برلین» رفت و ۲۷ این ماه از مسکو بازدید کرد.