سفر به مریخ از فرودگاه فضایی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه علمی - خبری ساینس الرت نوشت: آژانس فضانوردی آمریکا هزینه زمانی و مالی قابل توجهی را صرف ساخت و آزمایشات قدرتمندترین راکت خود یعنی «سیستم پرتاب فضایی» (SLS) کرده است اما درباره اینکه سفر به مریخ چه زمان و تحت چه مکانیزمی صورت می گیرد چیز زیادی منتشر نشده است.

حالا اما خبر می رسد که اتفاقات مهمی در این عرصه روی داده زیرا ناسا برنامه جالب توجهی شامل چند پرتاب را تشریح کرده است. بر اساس Deep Space Gateway، فرودگاه فضایی سرنشین داری در مدار ماه راه اندازی می شود که از آنجا مجموعه مأموریتهایی با هدف رسیدن به اعماق فضا صورت می گیرد. اما مهمترین بخش از این مأموریتهای اعزام فضاپیمای سرنشین دار به مریخ در سال ۲۰۳۳ می شود.

در ظاهر امر این یک برنامه علمی و تخیلی محسوب می شود که شباهت زیادی به فیلم تخیلی Stargate (محصول ۱۹۹۴) دارد اما برنامه جدید سفر به مریخ را به جرأت باید نسخه قابل تحقق ناسا از این تخیل دانست که در آن خبری از کرم چاله نخواهد بود. شواهد امر نشان از آن دارد که ناسا نسبت به برنامه ای که آغاز شده کارها را با جدیت دنبال می کند. نخستین پرتاب آزمایشی در راستای تحقق سفر انسان به مریخ سال آینده و تحت عنوان مأموریت EM-۱ انجام می شود.

در همین راستا بیل گرستنمیر، رئیس برنامه پرتابهای سرنشین دار ناسا می گوید: همه چیز آماده آغاز این نوع مأموریتهاست.

در این مرحله، استفاده از راکت SLS در مأموریت EM-۱ بدون سرنشین خواهد بود اما هر تغییری امکانپذیر خواهد بود. ناسا در ادامه از این راکت برای پرتاب فضاپیمای Europa Clipper به سوی اعماق فضا و مطالعه قمر مهم مشتری یعنی «اروپا» استفاده خواهد کرد.

پس از این مرحله نوبت به استفاده از راکت SLS در مجموعه مأموریتهایی می رسد که در حد فاصل سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ آغاز می شوند که از آنها به عنوان اساس اعزام انسانها به مریخ یاد می شود.

بر این اساس، فرودگاه فضایی در مدار ماه ساخته می شود که برخلاف ایستگاه فضایی بین المللی که هم اکنون به دور زمین در حال چرخش بوده و همواره شماری از فضانوردان در آن جای دارند، ابعاد کوچکتری خواهد داشت و تنها در زمان پرتابها پذیرای فضانوردان خواهد بود.