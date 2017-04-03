فریدون‌ الله‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید بسیار خوب گردشگران داخلی و خارجی از بناهای تاریخی اصفهان اظهار داشت: تا ظهر روز یازدهم فروردین حدود چهار میلیون گردشگر از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان بازدید کردند که با افزایشی، این تعداد تا ظهر روز دوازدهم فروردین‌ماه به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر رسید.

وی با بیان اینکه باز شدن رودخانه زاینده‌رود در افزایش تعداد گردشگران در روزهای پایانی نوروز موثر بوده است، بیان داشت: از سویی با توجه به اینکه استان اصفهان از جمله استان‌های گذری کشور است و مسافران برای سفر به اکثر شهرهای کشور و بازگشت به شهرهای خود باید از این استان عبور کند که این امر نیز در افزایش گردشگران تاثیر داشته است.

اقامت یک میلیون و ۷۱۶ هزار نفر حداقل به مدت یک شب در شهر اصفهان

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اقامت گردشگران در استان اصفهان بیان داشت: تا ابتدای روز ۱۱ فروردین دو میلیون و ۴۱۶ هزار گردشگر حداقل به مدت یک شب در استان اقامت کردند که تا ظهر روز دوازدهم فروردین این تعداد به بیش از دومیلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر رسید.

وی ادامه داد: از این تعداد تا ظهر روز ۱۱ فروردین ماه یک میلیون و ۷۱۶ نفر در شهر تاریخی اصفهان اقامت داشتند که تا ظهر روز ۱۲ فروردین ماه به یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر رسید.

الله‌یاری با اشاره به برنامه‌هایی که در نوروز امسال در بناهای تاریخی برای بازدیدکنندگان اجرا شده است، تاکید کرد: امسال نیز همانند سال گذشته رویداد فرهنگی «نوروزگاه» برای آشنایی بیشتر گردشگران با آیین‌های نوروزی و همچنین ایجاد شور و نشاط فرهنگی در میان گردشگران از تاریخ دوم فروردین لغایت هفتم فروردین ماه در کاخ موزه چهلستون، موزه هنرهای تزئینی و میدان نقش جهان برگزار شد.

وی اضافه کرد: همچنین این رویداد فرهنگی در ۱۵ شهرستان استان نیز با تکیه بر میراث ناملموس فرهنگی مناطق مختلف استان مانند برگزاری موسیقی نواحی، برگزاری تئاتر خیابانی با موضوعات نوروزی، معرفی آداب و رسوم عشایر استان، برپایی نمایشگاه های صنایع دستی در سطح استان، برپایی آیین‌های سنتی نوروزی در مانند مراسم پخت سمنوی سنتی، برپائی سفره های هفت سین با محوریت صنایع دستی محلی، برپایی تورهای بناهای تاریخی، برپایی کارگاه های صنایع دستی تجربه آموز ویژه گردشگران، برپایی ایستگاه‌های نقاشی و قصه خوانی ویژه کودکان، برپایی نمایشگاه‌های عکس، برپایی نشست‌های فرهنگی معرفی آیین‌های نوروزی در کنار اجرای تورهای کویر نوردی اجرایی شد.

طرح ثبت جهانی بازی چوگان در سازمان یونسکو

مدیرکل میراث فرهنگی استان برگزاری بازی چوگان با همکاری فدراسیون چوگان ایران در میدان امام (ره) اصفهان را از مهم‌ترین برنامه‌های نوروزی عنوان کرد و گفت: اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین و کهن ترین مراکز بازی چوگان در جهان است.

وی ادامه داد: این ورزش تاریخی برای آخرین بار در سده دوازدهم هجری قمری در میدان امام اصفهان اجرا و پس از آن با عدم حمایت حاکمان وقت به سایر کشورها از جمله کشورهای قاره های اروپا و آمریکا انتقال یافت و بر این اساس برگزاری بازی چوگان با هدف آشنایی گردشگران با فنون این ورزش تاریخی از دیگر برنامه‌های مهم نوروزی میراث فرهنگی برای گردشگران بود.

الله‌یاری با تاکید بر این نکته که یکی از مهمترین شاخصه‌های ثبت آثار در سازمان جهانی یونسکو جاری و ساری بودن آیین‌ها در آن جامعه است، بیان داشت: امسال پرونده ثبت جهانی بازی چوگان در سازمان یونسکو مطرح شده است که امیدواریم به نتایج خوبی در این راستا دست پیدا کنیم.