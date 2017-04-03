بارش ۷۰ سانتیمتری برف بهاری در بخش لاریجان آمل

رضا مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت از بامداد صبح دوشنبه تا هم اکنون بارش برف در بخش کوهستانی لاریجان ادامه دارد.

بخشدار لاریجان با اشاره به اینکه برف در مناطق بالا دست از ۱۰ تا ۷۰ سانتیمتر بر روی زمین نشست و شهرهای رینه و گزنگ را سفید پوش کرد، ادامه داد: تمامی راه های مواصلاتی اصلی و فرعی با کمک نیروهای راهداری و پلیس از ساعت ۹ صبح دوشنبه باز گشایی شد.

وی با بیان اینکه تمام ادارات و نهاد ها در بخش باز است، ادامه داد: تمامی مدارس در بخش باز است به جز چند کلاس در در بعضی مدارس که دایر نبود.

بخشدار لاریجان با بیان اینکه پس از بارش برف ۲ دستگاه اتوبوس در محور هراز به مدت ۳ ساعت زمین گیر شدند، ادامه داد: خوشبختانه مشکلی برای این ۲ اتوبوس به وجود نیامد و به راه خود ادامه دادند.