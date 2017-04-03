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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

کارشناس هواشناسی مازندران:

۱۹ میلی متر بارندگی در قائمشهر ثبت شد

۱۹ میلی متر بارندگی در قائمشهر ثبت شد

ساری- کارشناس هواشناسی مازندران بیشترین میزان بارش باران در ۲۴ ساعت گذشته را به میزان ۱۹ میلی متر در قائمشهر اعلام کرد.

سید احمد میرساداتی در خصوص وضعیت جوی طی چند روز آینده به خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی وضعیت جوی استان مازندران از روز دوشنبه ۱۴ فروردین ابری و بارانی همراه با کاهش دما و در ارتفاعات مه آلود با بارش باران و برف، بارش از ارتفاع ۱۲۰۰ متر به بالا بصورت برف خواهد بود.

وی افزود: همچنین در روز سه شنبه ۱۵فروردین مناطق غربی استان ابری همراه با بارش پراکنده ( در ارتفاعات بارش پراکنده باران و برف )، از بعدازظهر بتدریج کاهش ابر و در مناطق مرکزی و شرقی استان ابری گاهی همراه با بارندگی ( در ارتفاعات مه آلود گاهی با بارش باران و برف ) و از اواخر روز بتدریج کاهش ابر مواجه است و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ فروردین صاف همراه با افزایش دما مواجه است.

وی گفت: طی ۲۴ساعت گذشته قایمشهر با ۱۹.۳ میلی متر بیشترین بارش باران و آلاشت با ۱۶ سانتی متر بارش برف بیشترین مقدار بارش ها را داشتند و در ساری نیز ۱۸.۱ میلی متر باران ثبت شد و در سردترین ساعت دمای مرکز استان به ۸.۲ درجه سانتی گراد گزارش شد.

این کارشناس هواشناسی اظهار داشت: با توجه به  تغییرات الگوها و نقشه های هواشناسی در فصل بهار ، تغییرات پیش بینی نیز معمولا در این فصل بیشتر بوده و لذا به محض مشاهده چنین تغییراتی ، سعی می شود پیش بینی جدید تهیه و در دسترس قرار گیرد.

کد مطلب 3943299

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