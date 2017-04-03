۱۹ میلی متر بارندگی در قائمشهر ثبت شد

سید احمد میرساداتی در خصوص وضعیت جوی طی چند روز آینده به خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی وضعیت جوی استان مازندران از روز دوشنبه ۱۴ فروردین ابری و بارانی همراه با کاهش دما و در ارتفاعات مه آلود با بارش باران و برف، بارش از ارتفاع ۱۲۰۰ متر به بالا بصورت برف خواهد بود.

وی افزود: همچنین در روز سه شنبه ۱۵فروردین مناطق غربی استان ابری همراه با بارش پراکنده ( در ارتفاعات بارش پراکنده باران و برف )، از بعدازظهر بتدریج کاهش ابر و در مناطق مرکزی و شرقی استان ابری گاهی همراه با بارندگی ( در ارتفاعات مه آلود گاهی با بارش باران و برف ) و از اواخر روز بتدریج کاهش ابر مواجه است و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ فروردین صاف همراه با افزایش دما مواجه است.

وی گفت: طی ۲۴ساعت گذشته قایمشهر با ۱۹.۳ میلی متر بیشترین بارش باران و آلاشت با ۱۶ سانتی متر بارش برف بیشترین مقدار بارش ها را داشتند و در ساری نیز ۱۸.۱ میلی متر باران ثبت شد و در سردترین ساعت دمای مرکز استان به ۸.۲ درجه سانتی گراد گزارش شد.

این کارشناس هواشناسی اظهار داشت: با توجه به تغییرات الگوها و نقشه های هواشناسی در فصل بهار ، تغییرات پیش بینی نیز معمولا در این فصل بیشتر بوده و لذا به محض مشاهده چنین تغییراتی ، سعی می شود پیش بینی جدید تهیه و در دسترس قرار گیرد.