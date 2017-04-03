۹۶ هزار بازدید از جاذبه های گردشگری و تاریخی خوسف انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی صالحی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش ۲۷ درصدی بازدیدها از جاذبه های شهرستان در نوروز ۹۶ نسبت به سال ۹۵ خبر داد و گفت: بازدید ها از جاذبه های شهرستان از جمله آرامگاه ابن حسام خوسفی، بافت تاریخی خوسف، روستای آرک، روستای هدف گردشگری خور، روستای گل و ماژان، دق و کویر اکبرآباد، مزار شاه سلیمان علی، مزار نصرآباد، مجتمع فرهنگی بلنجیر و بازارچه صنایع دستی بوده است.

وی امار اقامت مسافران و گردشگران نوروزی در شهرستان را ۲۳ هزار نفر اعلام کرد و بیان داشت: این تعداد بصورت موقت و شبانه در مراکز اقامتی گردشگری و مذهبی شهرستان اسکان داده شده اند که ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

صالحی از ۱۵ میلیون تومان فروش صنایع دستی شهرستان در تعطیلات نوروزی خبر داد و افزود: امار فروش به نسبت سال گذشته ۳.۷۵ برابر شده است.

وی برپایی بازارچه صنایع دستی و سوغات محلی در شهر خوسف، روستای کوشه، برپایی سیاه‌چادر عشایری همراه با عرضه و فروش نان و آش محلی و چای و دم‌نوش، طراحی و چاپ نقشه گردشگری شهرستان و شهر خوسف همراه با معرفی آثار و مسیر گردشگری، چاپ کتابچه راهنمای مسافران و گردشگران شهرستان خوسف را از جمله اقدامات میراث فرهنگی شهرستان در تعطیلات نوروزی اعلام کرد.

صالحی بیان کرد: استقرار راهنمایان گردشگری در آثار و ابنیه دارای گردشگری، تشکیل تیم نظارتی در طی ایام نوروز برای نظارت بر تاسیسات گردشگری و مراکز خدمت رسان به گردشگران، برگزاری موسیقی محلی در طی ایام نوروز، برگزاری مراسم نوروز گاه، برگزاری مراسم بازیهای بومی محلی و اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری از طریق مطبوعات و صدا و سیما از دیگر اقدامات انجام شده در ایام نوروز است.