به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قائدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دبیرخانه هیئت نظارت انتخابات شوراها بر اساس برنامه زمان بندی انتخابات، اقدامات و فعالیت های خود را انجام داده و این روند تا پایان انتخابات ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: در انتخابات شوراهای شهر و روستا شهر و روستای استان ۳ هزار و ۹۳۶ نفر ثبت نام کردند و بر اساس برنامه زمان بندی انتخابات، مراجع ذی صلاح در حال بررسی صلاحیت افراد ثبت نام شده هستند و میبایست تا ۱۶ فروردین ماه نتایج بررسی مراجع ذی ربط به هیئتهای اجرایی اعلام شود.
قائدی خاطرنشان کرد: پس از این مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیئتهای اجرایی از ۱۷ تا ۲۳ فروردین انجام میشود.
وی با اشاره به سایر برنامههای زمانبندی شده اظهار داشت: توقع ما از همه دستاندرکاران انتخاباتی این است که با تعامل و همکاری مطلوب شاهد انتخاباتی پرشور و گسترده در ۲۹ اردیبهشت در سطح کشور و استانها باشیم.
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