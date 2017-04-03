به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قائدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دبیرخانه هیئت نظارت انتخابات شوراها بر اساس برنامه زمان بندی انتخابات، اقدامات و فعالیت های خود را انجام داده و این روند تا پایان انتخابات ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: در انتخابات شوراهای شهر و روستا شهر و روستای استان ۳ هزار و ۹۳۶ نفر ثبت نام کردند و بر اساس برنامه زمان بندی انتخابات، مراجع ذی صلاح در حال بررسی صلاحیت افراد ثبت نام شده هستند و می‌بایست تا ۱۶ فروردین ماه نتایج بررسی مراجع ذی ربط به هیئت‌های اجرایی اعلام شود.

قائدی خاطرنشان کرد: پس از این مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرایی از ۱۷ تا ۲۳ فروردین انجام می‌شود.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های زمان‌بندی شده اظهار داشت: توقع ما از همه دست‌اندرکاران انتخاباتی این است که با تعامل و همکاری مطلوب شاهد انتخاباتی پرشور و گسترده در ۲۹ اردیبهشت در سطح کشور و استان‌ها باشیم.