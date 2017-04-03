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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۰۷

رئیس پلیس‌راه البرز:

محدودیت‌های ترافیکی محور چالوس با تأخیر اعمال می‌شود

محدودیت‌های ترافیکی محور چالوس با تأخیر اعمال می‌شود

کرج - رئیس پلیس‌راه استان البرزگفت: امکان به تأخیر انداختن زمان اعمال محدودیت ترافیکی در محور کرج - چالوس به سبب بارش باران وجود دارد.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محور کرج - چالوس، اظهار کرد: تاکنون خبری مبنی بر لغو محدودیت ترافیکی در این محور از سوی پلیس‌راه استان البرز اعلام‌نشده است.

وی بابیان اینکه امکان به تأخیر انداختن زمان اعمال محدودیت ترافیکی در محور کرج - چالوس به سبب بارش باران وجود دارد، افزود: این امر در صورت افزایش حجم ترافیک محور اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته سیزدهم فرودین، سرهنگ گودرزی معظمی از اعمال محدودیت ترافیکی محور کرج - چالوس از ساعت ۱۲ ظهر امروز دوشنبه چهاردهم فرودین از کرج به سمت مازندران خبر داده بود.

کد مطلب 3943310

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