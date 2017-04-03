اجازه ندهیم با سلامت مردم بازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی ظهر دوشنبه در دیدار نوروزی با روسا و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی، اظهارداشت: خیلی مهم نیست که در چه بخشی از نظام سلامت مشغول هستیم، مهم این است که کار خود را به نحو احسن انجام دهیم.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از خدمات وزارت بهداشت در نوروز ۹۶ مربوط به حوادث ترافیکی بود که امیدواریم به این مسئله بیشتر رسیدگی و توجه شود، افزود: نزدیک به ۲۰ هزار نفر در بخش بهداشت در تعطیلات نوروزی مشغول به فعالیت بودند و آخرین گزارشات طرح سلامت نوروزی اعم از معدوم کردن محصولات فاسد، بازرسی از اماکن و...، ارائه شده است.

هاشمی ادامه داد: بخش عمده ای از بار بیماری های شهر تهران بر دوش دانشگاه علوم پزشکی ایران است، زیرا بیشتر افراد به بیمارستان های این دانشگاه می‌روند و باید اقدامات در جهت کنترل هزینه‌ها معطوف شود تا هیچ گونه خللی در کارها پیش نیاید.

وزیر بهداشت در حاشیه این دیدار، ضمن تشکر از اقدامات فعالانه عرصه سلامت در تعطیلات نوروزی، در خصوص عملکرد وزارت بهداشت برای تحقق شعار امسال، گفت: شعار امسال به عمل نیاز دارد. در خصوص سلامت نیز فرصت‌های مغفول مانده زیادی به خصوص در بخش خصوصی وجود دارد. نباید انتظار داشته باشیم که دولت شغل ایجاد کند و تعداد پرسنل خود را که در حال حاضر حدود ۴۶۰ هزار نفر در حوزه وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها است، به دو برابر افزایش دهد.

وی افزود: فرصت‌های زیادی در طب مدرن و سنتی وجود دارد که انتظار می‌رود همه به میدان آیند. در زمینه حمایت از بخش خصوصی نیز ما از قبل در این مسیر حرکت کردیم و در عین حال متهم بودیم که برای آن فرصت سازی می‌کنیم، اما افتخار می‌کنیم که بتوانیم در راستای توسعه بخش خصوصی و خدمات آن اعم از تولید دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات فرصت‌های جدیدی ایجاد کنیم.

وزیر بهداشت گفت: امیدواریم به اسم تولید داخل شاهد سوءاستفاده نباشیم و اجازه ندهیم با سلامت مردم در زمینه تجهیزات پزشکی و دارو بازی شود. بخش‌های نظارتی در سازمان غذا و دارو و تجهیزات پزشکی نیز نظارت خود را انجام می‌دهند. ما آنجایی موظف هستیم از تولید داخل حمایت کنیم که حتما به سلامت مردم آسیبی وارد نشود. این برنامه‌ای بود که طی سه سال گذشته نیز آن را انجام دادیم.

هاشمی ضمن اشاره به افزوده شدن بیش از ۱۲۰ قلم داروی جدید به مجموعه دارویی کشور طی سه سال گذشته، افزود: طی این مدت ۱۰ درصد از رقم ریالی واردات دارو کاهش یافته و حدود ۷۰ درصد نیز از نظر مواد اولیه و ساخت اقلام دارویی خودکفا شده‌ایم. مطمئن هستیم اگر با سرعت بیشتری پیش برویم و موانعی که در این راه وجود دارد به ویژه در بخش اقتصادی و بانک‌ها برداشته شود، در تولید، ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد در سال ۹۶ شاهد کارنامه خوبی خواهیم بود.