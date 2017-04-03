به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امر زدر جمع خبرنگاران با قدردانی از همراهی و مشارکت خوب مردم استان در طرح نوروزی پلیس اظهار داشت: حاصل همراهی مردم و حمایت مسئولان استانی و به ویژه همکاری خوب دستگاه قضایی کاهش جرایم در ایام نوروز است.

وی گفت: برابر نظرسنجی صورت گرفته توسط افکارسنجی ناجا، در سطح کشور ، استان ایلام در حوزه‌های احساس امنیت، رضایتمندی مردم، اعتماد و مشارکت و کاهش تلفات انسانی توانست رتبه اول را به دست آورد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به برنامه‌های مختلف و متعدد پلیس استان در طرح نوروزی گفت: کاهش سرقت های مهم در سطح استان از ۲۶ اسفند ماه تا پایان روز طبیعت ۱۷ درصد کاهش یافت.

سردار یاری در پایان با اشاره به وجود کمربند امنیتی در مرزهای استان و قدردانی از تلاش‌های کارکنان مرزبانی استان گفت: در این ایام هیچگونه مشکل امنیتی در مرزهای استان رخ نداده است.