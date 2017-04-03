اقامت ۱۲ میلیون مسافر - شب نوروزی در مازندران

علی نبیان در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ۳۵ میلیون و ۴۴۷ هزار تردد از ۲۵ اسفند ۹۵ تا ۱۳ فروردین در استان مازندران خبر داد و اظهار داشت: همچنین در این مدت ۱۲ میلیون ۲۳۸ هزار ۴۱۲ نفر شب اقامت در استان صورت گرفته که نسبت به سال گذشته از رشد ۱۱ درصدی برخودار بوده است.

جانشین ستاد خدمات سفر مازندران ادامه داد: در نوروز امسال شاهد کاهش ۳۲ درصدی تلفات جانی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم.

وی افزود: بر اساس اعلام پزشکی قانونی در نوروز ۹۵ تعداد ۳۴ مورد فوتی بر اثر تصادفات گزارش شده بود که این تعداد در نوروز ۹۶ به ۲۳ نفر کاهش یافت.

نبیان در پایان گفت: در روز یکشنبه ۱۳ فروردین یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۴۳۷ تردد در مازندران صورت گرفت که با سهم ۱۱ درصدی از تردد رتبه دوم تردد در کشور را کسب کرده است.