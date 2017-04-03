دو هزار عدد انواع داروهای غیرمجاز در اراک کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، مهدی تقوی نیا اظهار داشت: روز گذشته ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت استان با اجرای طرحی هدفمند، از تعدادی عطاری های شهرستان اراک به صورت محسوس و نامحسوس بازدید کردند.

وی ادامه داد: طی اجرای این طرح دو هزار عدد انواع داروهای غیرمجاز کشف شد و یک واحد عطاری متخلف نیز به دلیل عدم رعایت قوانین صنفی، از سوی پلیس اخطار پلمب گرفت.

تقوی نیا خاطرنشان کرد: اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت استان مرکزی با اجرای مستمر طرح‌های فراگیر و نیز تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی خود بر واحدهای صنفی مختلف به دنبال کاهش ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی و نیز ارتقای امنیت در جامعه است.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت استان مرکزی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه در اماکن عمومی، موضوع را از طریق تلفن فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی مجرمان و دستگیری آنان اقدامات لازم صورت گیرد.